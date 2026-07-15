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父親節別再送皮夾！內行人改送「德國百靈電鬍刀」　經典耐用一刮就愛上

▲▼父親節,德國百靈,德國工藝。（圖／資料照）

▲百靈9系列PRO＋旗艦電鬍刀現正於momo購物網及各大百貨專櫃，推出一年一度的父親節超強優惠。（圖／資料照，以下同）

消費中心／綜合報導

一年一度的父親節即將到來，不少人開始煩惱該送爸爸什麼才能兼具實用與質感，過去常見的皮夾、領帶、皮帶雖然實用卻缺乏驚喜感。對許多男性來說，父親節是一年之中升級生活用品的好時機，一把每天早晨都會使用、能真正帶來舒適體驗的高階電動刮鬍刀，更能切中爸爸的需求，成為提升生活品質的「剛需神器」，提到電鬍刀，不少人第一個想到的就是德國百靈，身為百年電動刮鬍刀專家，德國製造工藝體現了品質保證且經久耐用，成為不少兒女或妻子送禮、男性自用都會優先考慮的經典品牌。

▲▼父親節,德國百靈,德國工藝。（圖／資料照）

▲提到電鬍刀，不少人第一個想到的就是德國百靈，德國工藝打造的精緻機身與耐用功能性，成為不少人送禮、男性自用都會優先考慮的經典品牌。

第一眼看到德國百靈頂級旗艦9系PRO+電動刮鬍刀，很難不被其散發出的奢華質感所吸引。全機身採用高規格金屬精緻設計，融合了陽剛線條與符合人體工學的握持曲線，每一個流線轉角都彰顯著精細工藝，不論是擺放在浴室洗手台上，還是握在手中的沉穩分量感，都宛如一件科技工藝品，一開箱就能感受到滿滿的精緻感，不論送給爸爸、另一半，或犒賞自己都相當有面子。

除了精緻外型，更重要的是前所未有的絕佳刮鬍體驗，百靈採用往復式刀頭科技，只需順著鬍鬚方向直線滑動即可完成刮鬍，不需畫圈、操作直覺，讓每天早晨整理儀容變得更加輕鬆有效率。

▲▼父親節,德國百靈,德國工藝。（圖／資料照）

▲德國百靈頂級旗艦9系PRO+電動刮鬍刀搭載業界獨創38微米超薄刀網。

德國百靈頂級旗艦9系PRO+電動刮鬍刀搭載業界獨創38微米超薄刀網，比頭髮更薄，因為刀網薄，所以與皮膚接觸時，更可以接觸到深藏的鬍鬚，比起傳統需要用力按壓才能把鬍子刮乾淨，使用百靈電鬍刀時只要輕輕放在皮膚上，一刮就乾淨，讓刮鬍滑順無感。

▲▼父親節,德國百靈,德國工藝。（圖／資料照）

▲針對男性最難搞定的下巴、人中、喉結等臉部死角，9系PRO+配備了「10D服貼刀頭」，這個高靈敏度的刀頭能夠多角度靈活擺動。

此外，針對男性最難搞定的下巴、人中、喉結等臉部死角，9系PRO+配備了「10D服貼刀頭」，這個高靈敏度的刀頭能夠多角度靈活擺動，如同精準的導航系統般，無縫貼合臉部的每一道起伏曲線。

▲▼父親節,德國百靈,德國工藝。（圖／資料照）

▲全新旗艦9系PRO+也升級AUTO智能感應科技，猶如刮鬍管家，享受SPA般刮鬍體驗，可依照鬍鬚濃密程度自動調整馬達輸出。

全新旗艦9系PRO+還搭載了AUTO智能感應科技，可依照鬍鬚濃密程度自動調整馬達輸出，鬍量較少時降低動力、減少刺激；鬍量較多時則提升動力、降低拉扯感。

除了刮鬍舒適度提升，這次旗艦新機最讓內行人驚豔的，正是解決了男性最頭痛的「刀頭護理」難題，許多人過去習慣只用清水沖洗電鬍刀，時間一久不僅會有皮脂油脂沾附，更容易累積洗不掉的異味。9系PRO+「智能護理中心」，直接帶來兩大革命性亮點：

• 一鍵全自動頂級護理：爸爸只要在刮完鬍子後順手一放，護理中心就會自動完成「充電、高效清潔、深度潤滑、智慧烘乾」，完全不需要煩惱繁瑣的保養流程，每天早上拿起來使用的感覺一樣清爽。

▲▼父親節,德國百靈,德國工藝。（圖／資料照）

▲刮完鬍子後順手一放，護理中心就會自動完成「充電、高效清潔、深度潤滑、智慧烘乾」。

• 99.9%強效除菌去油味：採用專用清潔液，能達到高達99.9%的極致除菌率，比起清水洗不掉的頑固面部油脂與異味，智能護理中心能徹底去油去味，讓刀頭維持高標準的乾淨衛生，呵護肌膚。

▲▼父親節,德國百靈,德國工藝。（圖／資料照）

▲用最高規格的德國百年科技寵愛老爸，讓他天天享受被愛包圍的頂級清爽！

父親節不只是表達心意，也是升級生活品質的好時機。百靈9系列PRO＋旗艦電鬍刀現正於momo購物網及各大百貨專櫃推出年度震撼特惠，不僅能現省高達55折*，活動期間登錄還可直接免費抱走總價值萬元的奢華豪禮，包括Blue Air空氣清淨機、Medisana體脂計以及溫感按摩椅墊，現在就入手，用最高規格的德國百年科技寵愛老爸，讓他天天享受被愛包圍的頂級清爽！

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*最終售價與優惠活動以通路實際公告為準

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關鍵字：

父親節德國百靈德國工藝

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