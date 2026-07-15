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傳 Android 手機大廠進攻雲台相機！挑戰 DJI、Insta360

▲▼DJI Pocket4p 開箱。（圖／記者黃肇祥攝）

▲雲台相機相較普通相機更好握持，且穩定性極佳，因此吸引了許多熱愛影音創作者的消費者。（圖／記者黃肇祥攝）

記者黃肇祥／綜合報導

隨著「影音拍攝」成為許多人記錄生活的方式，進而帶起雲台相機的購買熱潮。尤其是 DJI Pocket 系列以及 Insta360 全新推出的 Luna Ultra，幾乎是目前市場上的唯二選擇。據傳，現在有多間 Android 手機品牌看準這一塊商機，準備跨領域挑戰雲台相機市場。

爆料客數碼閒聊站透露，OPPO、vivo 以及小米都已經在研發自家版本的雲台相機。據傳 OPPO 與 vivo 會沿用目前旗艦手機搭載的 2 億畫素、1/1.12 吋感光元件，提供媲美小型相機等級的進光量，且將聯名光學大廠哈蘇與蔡司帶來最吸睛的色彩表現。

至於談到小米的雲台相機，數碼閒聊站更表示，該設備不僅會使用大尺寸的感光元件，還會內建 3nm 製程的 Snapdragon 8 系列晶片。加上 OPPO 與 vivo 版本也都預計採用旗艦級晶片，可以預期 Android 手機品牌將能把強大的手機拍攝演算法與 AI 處理能力，直接帶往雲台相機領域。另一個優勢則在於生態串聯，數碼閒聊站認為，手機品牌推出的雲台相機能夠達到無縫的存取、編輯與發送圖片，在便利性上可望取得優勢。

不同於上述品牌是額外推出雲台相機，榮耀（Honor）則是走出另外一條路。預計發表的 Robot Phone 直接將「雲台結構」整合在手機的相機模組上，鏡頭可以從機身背蓋轉動抬起，並且隨意旋轉、追蹤拍攝目標。該機預計於今年第三季正式發表，目前榮耀也正積極爭取在台灣上市。

開箱／DJI 雲台相機 Pocket 4P：多一顆鏡頭強很多

雲台相機與傳統相機差在穩定性

所謂的雲台相機，就是將鏡頭、握把一起與穩定器結合。透過機械雲台讓相機保持拍攝的水平線穩定，不需要裁切畫面就有極佳的防震效果，且在搭配智慧追蹤等功能下，雲台可以自動鎖定人臉、物體進行追蹤。因此，即便不移動相機位置，鏡頭仍可以在一定範圍內追著主題進行拍攝，操作門檻低，加上多數產品都設計有手柄，特別適合邊走邊拍的 Vlog 創作情境。

 
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