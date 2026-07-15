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半熟蛋藏1成分「容易掉髮」變禿頭！營養師：吃全熟蛋才會長髮

▲▼新加坡,半熟蛋,早餐。（圖／記者謝盛帆攝）

▲補充蛋白質，盡量少食用半熟蛋、生蛋。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

不少人喜歡以生蛋拌飯、拿肉沾生蛋液美味程度大大提升，甚至有人認為喝「一大杯生雞蛋」能強健體魄。不過，營養師指出，常吃半熟蛋，尤其是蛋白沒有熟的情況，會容易掉頭髮、禿頭，因為生蛋白裡的「抗生物素蛋白（Avidin）」，會抑制生物素的吸收。

生蛋白含Avidin　阻礙生物素利用

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有網友在Threads發文，分享醫界的小知識，「常吃半熟蛋，蛋白沒熟的話，容易掉頭髮、禿頭，尤其像是吃生雞蛋拌飯、生雞蛋沾壽喜燒等日式吃法」。

根據國民健康署網站資料，生吃雞蛋並不會比熟蛋更營養，主要原因是生蛋白中的白素Avidin，會妨礙人體利用及吸收生物素Biotin。雞蛋經過充分加熱後，不僅能破壞白素，也能降低病菌造成的健康風險，同時讓雞蛋中的蛋白質更容易被人體消化與吸收。

常吃生蛋影響吸收　營養師列缺乏症狀

營養師簡鈺樺曾指出，生雞蛋的蛋白中含有抗生物素（Avidin），會阻礙人體對維生素B7的吸收與利用，進而阻礙代謝與生長，如果常常吃生蛋，會容易導致生物素缺乏，引發禿頭、指甲脆弱、皮膚發炎、精神不好的情況。而雞蛋中的「類卵黏蛋白」也會抑制胰蛋白酶作用，使腸胃消化不良。

皮膚科醫師柯博桓也曾分享，臨床上雞蛋確實含有頭髮生長需要的2大關鍵，包含組成頭髮90%的「優質蛋白質」，以及蛋黃中富含維持毛囊健康的維他命「生物素（Biotin）」。不過，掉髮本質屬於雄性禿，主因是荷爾蒙（二氫睪固酮DHT）在攻擊毛囊，是擋不住；且若毛囊已萎縮「見光」，吃再多雞蛋也無法讓它起死回生。

另外，頭髮生長需要鐵、鋅、維生素D等綜合戰力，若只盯著雞蛋吃，忽略了其他微量元素，也難以達到理想的生髮效果。想要救回髮際線，柯博桓醫師提供3招實際做法，除了「雞蛋一定要煮熟」外，同時應調整飲食結構，確保蛋白質、鐵、鋅攝取均衡；最關鍵的一點是找出落髮真兇，若屬於遺傳性雄性禿，則應尋求專業藥物或植髮評估。

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