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快訊／川普大轉彎！取消荷莫茲20％過路費　改以海灣國家投資取代

▲▼美國總統川普6日在白宮出席玫瑰園俱樂部午餐會。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普日前才宣布，將對通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的貨物收取20%「補償費」，作為美國維護航道安全的成本，不過事隔不到一天便政策急轉彎。川普14日在Truth Social發文宣布，將取消這項20%收費計畫，改由波斯灣（海灣）國家透過對美國的大規模貿易與投資協議取代，強調此決定是在與中東各國領導人進行「極具成果的會談」後拍板定案。

改推投資協議　同步宣布封鎖伊朗海運

川普表示，美國軍方已確保荷莫茲海峽航運順暢，石油運輸正以前所未有的效率進行，因此決定放棄原先的20%補償費方案，改以海灣國家對美國的投資作為回報。他強調，這些投資規模將相當龐大，不僅能深化雙方經貿合作，也將帶動更多工廠、生產設施落腳美國，創造數百萬個高薪就業機會，並稱「美國再次贏了，而且勝利程度前所未見」。

除了取消收費方案外，川普也同步宣布，美國將恢復全面封鎖與伊朗相關的海運活動，包括往返伊朗港口或載運伊朗貨物的船舶。不過，他強調荷莫茲海峽仍維持對全球商船開放，僅伊朗船隻及涉及伊朗貨物的船舶不在此限，並再度批評伊朗領導階層「充滿謊言、暴力與惡意」，重申「伊朗永遠不會擁有核武器」。

▲▼荷莫茲海峽。（圖／路透社）

▲荷莫茲海峽。（圖／路透社）

收費構想曾遭質疑違反國際法

事實上，川普原先提出向荷莫茲海峽收取20%通行補償費後，便引發外界質疑其可行性與合法性。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）日前曾公開表示，荷莫茲海峽屬於國際水道，依現行國際法，任何國家都不得向通行船舶收取通行費或過路費。副總統范斯（JD Vance）也曾強調，美國政府的政策始終是維護國際航運自由。

川普此次改以投資協議取代收費方案，也被外界視為回應國際法與外交層面的爭議。消息公布後，市場對航運成本飆升的擔憂有所降溫，國際油價漲勢也隨之收斂。

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川普荷莫茲海峽伊朗航運國際法

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