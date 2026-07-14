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15童擠計程車返園！三重某幼兒園違規挨罰9萬　家長最高可罰1.8萬

新北市三重區一間私立幼兒園今日進行畢業典禮預演，結束後由幼生家長駕駛計程車分兩趟接送幼兒與老師返園。（示意圖，取自Pexels）

圖文／鏡週刊

新北市三重區一間私立幼兒園今（14日）舉辦畢業活動預演後，返程時由一名擔任計程車司機的幼生家長，分兩趟載送15名幼童及3名老師返回園所。由於車內疑似超載，畫面遭民眾拍下並上傳社群平台，引發外界質疑。新北市教育局表示，將依法裁罰幼兒園負責人9萬元，警方也將對駕駛開單告發。

據了解，園方借用附近國小禮堂進行畢業典禮預演，今日活動結束後，改由幼生家長駕駛的計程車分兩趟接送幼兒與老師返園。影片曝光後，可見車內擠滿幼童，甚至有幼童坐在副駕駛座，引起網友批評，認為做法有安全疑慮。

三重警分局表示，駕駛涉及載運人數超過核定數額，將依《道路交通管理處罰條例》開罰，可處3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。

新北市教育局查證後指出，園方返程確實使用一般車輛載運幼兒，且涉及超載，已要求立即檢討改善，並依《幼兒教育及照顧法》裁處幼兒園負責人9萬元罰鍰。教育局強調，依現行規定，幼兒園接送幼童應使用符合規範的幼童專用車輛，並完成相關備查程序，不得以一般自用車或其他未符規定的車輛載送幼兒。

教育局表示，後續將持續加強交通安全宣導及不定期稽查，也呼籲家長留意接送車輛是否符合規定，如發現疑似違規情形，可向教育局反映，共同維護幼童就學安全。

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