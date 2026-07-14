鄰近機捷A20興南站　中壢首座專用機車練習場啟用

▲近機捷A20興南站、中壢首座專用機車練習場啟用。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局指出，為提供大中壢地區更完善的機車騎乘練習環境，該局於青埔週邊、中壢區興北二路與興西一路口旁（鄰近機場捷運A20興南站）新設機車練習場，7月14日正式啟用。

隨著這座中壢區首座由市府管理的練習場加入，全市機車練習場已擴增至10個行政區、共15處據點，落實練習空間在地化為目標，協助市民提升駕駛技能與道路安全觀念。

▲近機捷A20興南站、中壢首座專用機車練習場啟用。（圖／交通局提供）

市府交通局張新福局長表示，中壢區興北二路機車練習場位處捷運A20興南站周邊，場內空間比照公路局機車駕照考驗標準，規劃模擬考照標線，包含直線平衡駕駛、轉彎、煞車等基本操作項目，讓考照民眾能提前熟悉流程、緩解應考壓力，進而提升實際道路駕駛的應變能力。

另為了打造更安全、舒適的環境，場內全面設置防撞設施，降低練習時的衝擊風險；考量夏季炎熱高溫，交通局亦貼心規劃了活動帳篷與臨時座椅，供練習者及陪同練習的親友休憩等候，營造「涼善」的練習空間。

興北二路機車練習場開放時間為每日上午8時至下午6時，請前往練習的市民務必遵守開放時段與場內動線指引，並於排隊練習時相互禮讓，共同維護場地秩序與安全。市府未來也將持續盤點適當場域，逐步完善全市機車練習資源，建構更安全、友善的交通環境。