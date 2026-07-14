太平洋自行車攜手和雲行動服務　打造「四輪+兩輪」綠色移動新體驗

▲租車也能租頂級折疊車Birdy、Kolibri。（圖／和雲行動提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園市新屋區的太平洋自行車，是台灣少數擁有完整研發、設計、製造到組裝能力的自行車品牌。從手工打造每一輛車，到榮獲 iF、Red Dot、Good Design Award 等國際大獎，太平洋用實力證明：一輛自行車，也能成為收藏等級的工藝品。

太平洋自行車Pacific Cycles旗下子公司「鴻太科技」，14日正式宣布與國內智慧移動服務龍頭「和雲行動服務」達成跨界戰略合作。打破過往租車市場僅將自行車視為「低階移動載具或配件」的傳統思維，鴻太科技導入全球知名折疊車之王Birdy（鳥車）與都會輕巧新星Kolibri兩種車款。與移動服務領導業者和雲行動服務旗下「和運租車門市」展開合作。

全方位綠色移動革命 自行車成綠色出行核心主角

凡預約和運租車門市汽車租賃服務的客戶，皆可同步加選太平洋品牌自行車做為到點旅遊與移動代步工具。這不僅是太平洋自行車在智慧移動服務（MaaS）領域的重大里程碑，更為喜愛深度旅遊的消費者，開啟兼具舒適與極致騎乘質感的「綠色移動新公式」，並向市場宣告：這是一場全方位的綠色移動革命，自行車不再只是附屬配件，而是頂級、綠色出行的核心主角。

打破「低階配件」標籤 頂級車款化身到點移動核心

太平洋自行車表示，該公司長期以來以其精湛的研發工藝與高端定位享譽全球。本次與和雲行動服務的合作，負責合作對接的鴻太科技表示：「我們不只是幫租車客戶『多帶一台自行車』，而是與和雲行動服務深度融合，希望將太平洋自行車最引以為傲的騎乘質感，延伸至四輪租賃的最後一哩路，升級為一種精緻的感官享受，共同打造『全方位的智慧移動選擇』。

▲自行車成綠色出行核心主角。（圖／太平洋自行車提供）

隨著深度旅遊與低碳出行風氣盛行，現代消費者在規劃假期時，除了追求汽車的便利，更渴望抵達目的地後能有更高質感的移動體驗。太平洋自行車期透過次合作，消費者在選擇和運租車門市的汽車時，將能同步體驗到太平洋自行車所帶來的極致駕馭樂趣與優質騎乘感受。汽車負責高效的點對點接駁，而太平洋自行車則負責深入城市巷弄與自然秘境，兩者相輔相成，完美實踐無縫結合智慧移動及慢旅美學。?

全球知名折疊車Birdy領軍 引領「質」感旅行

為了讓和運租車門市的客戶在到點移動代步時，也能享受世界級的雙輪工藝，鴻太科技特別挑選了太平洋自行車品牌最具指標性的兩大黃金車款，分別為：全球知名折疊車之王－Birdy（鳥車）和都會輕巧新星－Kolibri，讓高規格自行車融入大眾的精緻生活。

▲自行車成綠色出行核心主角。（圖／太平洋自行車提供）

「四輪+兩輪」強強聯手 打造綠色低碳「質」旅行

鴻太科技說，隨著綠色永續（ESG）與低碳旅遊成為全球趨勢，太平洋自行車（鴻太科技）與和雲行動服務的聯手合作，完美體現了「全方位移動」的便利性，為台灣市場示範了未來移動的全新可能。

汽車負責長途的高效接駁，而太平洋自行車負責到點後的深度探索或移動。消費者不再需要為了單車旅遊而煩惱載具載運的問題，不論是週末度假還是微旅行，都能同時享有汽車的舒適便利，以及太平洋頂級摺疊車的自由靈活。

▲頂級折疊車Birdy、Kolibri跨界進駐，重新定義「四輪+兩輪」全方位移動美學與騎乘體驗。（圖／和雲行動提供）

鴻太科技表示，這場移動革命不僅拉高了台灣汽車租賃市場的質感天花板，更重新定義了台灣消費者的綠色出行體驗，未來－移動不再只是出發與抵達，而是一場有太平洋自行車陪伴、充滿質感與樂趣的深度探索旅程。鴻太科技將持續秉持太平洋自行車「不斷創新」的精神，透過與不同產業的跨界合作，將高品質的雙輪生活更多體驗帶給大眾。