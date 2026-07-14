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打造全民參與義勇生活圈　2026桃園義勇季7/15開放報名　

▲2026桃園義勇季系列活動

▲2026桃園義勇季以「世代同行」為主題。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2026桃園義勇季」7月21日起盛大登場。市府客家局14日指出，今年延續「保鄉衛土」的忠義精神，串聯「客家乙未祭」的英烈抗戰與「客家義民祭」的百年信仰，強調「世代同行sii toi tungˇ hangˇ」的核心價值，邀請民眾在傳統與創新的互動體驗中，共同感受這股流淌在土地之中歷久彌新的客家硬頸力量。

客家局表示，今年持續推動歷史文化轉型，將嚴肅的乙未歷史祭儀，轉化為貼近大眾的「傳統藝文展演」與「親子互動體驗」。傳統藝文展演系列活動由「131 周年紀念音樂會」於1895乙未保台紀念公園揭開序幕，今年更攜手在地里民，首度共創音樂與偶裝展演，追思先民英勇保鄉衛土的歷史記憶。

▲2026桃園義勇季系列活動

▲以「挑擔踩街」重現客家義民祭重要祭儀。（圖／客家局提供）

此外，「榮興客家採茶劇團」帶來經典大戲《乙未碧血染丹心》，更透過精湛的傳統戲曲，重新詮釋先民面對時代變局時的堅毅與信念，兼具文化傳承與藝術價值。

客家局指出，親子互動體驗以首度亮相的「六大義勇卡通IP大型氣球」吸睛登場，以最貼近孩童的視覺語言，規劃一系列街頭表演、親子互動及闖關活動的「親子馬戲團」，帶領親子家庭以歡樂馬戲派對形式陪伴孩子成為義勇小戰士；還有挑戰關卡難度升級的「懷舊運動會」，則結合復古童玩、客庄競技及劇場演出，讓大小朋友在遊戲互動中認識地方歷史、客庄文化與團結精神。

客家局強調，「2026 桃園義勇季」系列活動於 7 月 15 日中午 12 時起開放報名。除了假日的亮點活動外，7月21日起至8月28日止，每周二至周五更規劃「義勇衝鋒隊」活動，民眾可至乙未記憶展示空間進行闖關換義勇好禮，打造全民共襄盛舉的「義勇生活圈」。期盼透過當代的童趣語彙，消除新世代與傳統歷史的距離，讓民眾在玩樂中親近傳統客家文化。

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