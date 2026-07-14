3寶爸肇逃瞎扯「賽咧滾」去草叢大便...又踩到屎　遭法官打臉

▲男子擦撞肇逃扯屎狂滾到草叢大便又踩到屎。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名3寶爸去年8月騎車與機車擦撞對方受傷肇逃遭逮，他竟瞎扯不是逃跑，而是因為「屎在滾」，跑到附近草叢解決，又因腳沾到大便去公廁清洗，折返時現場人車已離開。然而這番離譜說詞法官不採信，依肇事致人傷害逃逸罪判處有期徒刑6月，得易科罰金，全案仍可上訴。

判決指出，被告於去年8月7日上午11時29分許，騎乘機車行經彰化市某路口時，與機車發生碰撞，雙方均人車倒地。林男受有雙手肘、左手、左髖部及雙膝擦傷；練男則受有右側腳踝及足部扭挫傷、雙側手肘及左膝擦挫傷、下背部及臀部挫傷。練男肇事後明知對方受傷，竟未報警、未叫救護車，旋即離開現場。警方事後調閱監視器畫面，循線查獲送辦。

檢方偵查時，練男矢口否認肇逃，瞎扯辯稱：「是他來撞我的，我當時想上廁所，因為被他撞到，我一時想拉肚子，就跑到附近草叢大號，大概1、20秒。後來因為腳沾上大便，我又跑去附近公廁洗腳，走路約10分鐘。從車禍發生到我最後回到現場，中間相隔差不多半小時。」返回後沒看到警察，以為處理完了。

法官審酌，若僅離開半小時，警方不可能已處理完畢撤離，其說詞與現場情況及監視器畫面均不相符，所辯「顯不合常理，不足採信」。法官考量其犯後終能坦承犯行，且已與告訴人達成調解並賠償損害，告訴人亦撤回過失傷害告訴，犯後態度尚可，量處有期徒刑6月，可易科罰金。