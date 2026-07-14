快訊／泰山董座深夜公開信致歉捐3000萬：大豆油「沒驗過絕不賣」

▲泰山油品上游供應商出包，緊急下架回收。（圖／翻攝自泰山企業官網）

記者唐詠絮／彰化報導

泰山企業今（14）日深夜針對近期大豆沙拉油食安風暴發表公開信，除了向社會大眾鞠躬致歉，董事長劉偉龍宣布，在相關產品未能達成每一批均經具公信力之第三方專業檢驗單位確認毫無疑慮前，將持續全面停止大豆沙拉油相關產品上市銷售；同時允諾捐助3,000萬元，供專業機構提升食品檢驗量能運用。

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劉偉龍在公開信中表示，無論事件最終原因及責任歸屬為何，只要產品掛著「泰山」品牌，就是泰山對消費者的承諾，也是不可推卸的責任。對於此次事件造成消費者不安與社會各界關切，他深感抱歉，也願意承擔應有責任。他強調，案件仍在主管機關及司法機關調查中，公司將秉持誠實、透明態度全力配合，提供完整資料，但因偵查不公開原則，不宜就個案細節進一步評論，敬請社會各界理解。

以下為公開信全文

各位好，我是泰山企業董事長劉偉龍。

首先，我代表泰山企業，向所有消費者及社會大眾表達最誠摯的歉意。

食品安全是企業最重要的責任。無論事件最終原因及責任歸屬為何，只要產品掛著「泰山」品牌，就是泰山對消費者的承諾，也是泰山不可推卸的責任。此次事件造成消費者的不安與社會各界的關切，我們深感抱歉，也願意承擔應有的責任。

目前案件仍在主管機關及司法機關調查程序中，公司將持續秉持誠實、透明的態度，全力配合所有調查，提供完整資料，尊重司法程序及最終調查結果。由於部分內容依法受偵查不公開原則限制，公司不宜就個案細節進一步評論，敬請社會各界理解。

事件發生後，泰山第一時間即將保障消費者權益列為最優先工作。自6/30起，公司立即啟動相關商品下架、回收及退款作業，並採取從寬、從優的原則協助消費者。除可透過原購買通路辦理退費外，對於無法於通路退費者，公司亦提供以消費紀錄辦理退費，並安排專人親自拜訪、回收商品及傾聽消費者意見，希望以最大的誠意，妥善照顧每一位消費者的權益。

隨著後續檢驗結果陸續出爐，我們深刻體認到，食品安全應該以高於法規的基本要求自我規範。在評估未來自主檢驗的頻次必須拉高且嚴格避免任何意外，泰山提出以下兩點承諾：

第一、全面停止大豆沙拉油相關產品上架銷售。

除完全遵照主管機關未來所有復售規範外，泰山將採取高於法規的嚴格管理標準。在相關產品未能達成每一批均經具公信力之第三方專業檢驗單位確認毫無疑慮前，泰山將持續全面停止大豆沙拉油相關產品上市銷售。我們寧願放棄市場，也絕不讓消費者承擔任何風險。

第二、捐贈新臺幣3,000萬元，為臺灣食品安全檢驗量能盡一份力。

此次事件也讓我們深刻體認，食品安全除了企業自主管理外，更需要整體產業及檢驗能量共同提升。在政府未來對食安更高標準的要求之下，必然產生更多檢驗量能的需求，泰山將全力支持此政策，允諾捐贈新臺幣3,000萬元，為國內的食品安全檢驗量能盡一份心力，以提升檢驗設備、人力之擴充；並交由主管機關委請具專業、公信力及適當資格之單位統籌運用。相關執行方式及合作對象將與主管機關充分討論後，再對外公告。

近日外界對泰山股權結構及公司治理有許多討論。我想強調，中聯油脂是一間於1995年即已創立的公司，一直以來均交由專業經理人依法令規範分層負責獨立運作。泰山公司秉持誠信經營之原則，亦不可能因股權結構變化而影響公司治理，也不曾改變泰山對食品安全及消費者權益的承諾。泰山公司絕對遵守最嚴格的公司治理，絕不可能、也絕不容許有任何逾越法令或公司治理規範的情形發生。

我們也誠摯期待各界在關注本事件的同時，能以事實及查證資料為基礎進行報導與討論，避免將尚未經證實的推論與本案連結。相信唯有讓事件回歸事實、回歸食品安全本質，才能有助於釐清真相、回應社會關切，也讓各項調查與改善工作能夠更加聚焦，真正守護消費者權益。

泰山企業董事長 劉偉龍

2026.7.14

