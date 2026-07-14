陽交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

▲陽明交大助教砍殺妹夫，檢方抵達案發現場調查。（圖／記者黃彥傑攝）



記者黃彥傑、柯振中／新竹報導

新竹43歲美國籍林姓男子14日持刀殺害48歲紀姓妹夫，最終因為拒絕配合接受調查，腿部中了2槍倒臥階梯，被送往醫院治療。兇案引起極大熱議，新竹地檢署檢察官前往現場勘查後，14日晚間抵達新竹市殯儀館相驗以釐清死因，至於詳細案發原因為何，仍待後續釐清。

陽明交大教授行兇！ 樂器行老闆慘遭砍殺身亡

根據調查，林男是美國籍的高材生，2005年自交通大學畢業後，赴美攻讀碩士、博士學位，直到2011年學成歸國，回到交通大學（現名：陽明交通大學）任教。怎料他14日下午突然闖入樂器行，持刀砍殺48歲紀姓負責人，導致紀男身中20多刀身亡。

▲陽明交大助教砍殺妹夫，檢方抵達案發現場調查。（圖／記者黃彥傑攝）



林男逞凶後拒絕配合，還打算要逃離現場，最終警方朝著林的腿部連開4槍，林因此中了2槍、倒臥在階梯哀號，才在警方的壓制下落網。林隨後被送往醫院救治，目前生命跡象穩定。

持刀砍殺妹夫犯案！檢警連夜相驗釐清詳細動機

後續經過調查，紀男是林男的妹夫，2人是姻親關係，不過目前犯案動機仍舊不清楚。新竹地檢署檢察官得知情況，14日晚間抵達案發現場調查，後續又轉往新竹市立殯儀館進行相驗，而紀男的父母、親屬及妻子則是在現場等候。詳細案發原因為何，仍待後續釐清。

▲▼陽明交大助教砍殺妹夫，檢方到場相驗。（圖／記者黃彥傑攝）

