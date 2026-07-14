尬電！濟顛禪師爭議不斷　玄濟宮發表4點新聲明

▲台東玄濟宮發布最新聲明，針對暴力攻擊、網路謠言及名譽侵害表示已報案提告。（圖／記者楊晨東翻攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

台東玄濟宮近期接連捲入潑灑穢物、丟雞蛋、衝突及違建爭議，廟方今（14）日晚間發布4點聲明，表示針對近日遭受的攻擊事件及網路不實訊息，已完成蒐證並提出告訴，強調對任何暴力、造謠或其他犯罪行為都將依法追究，絕不妥協。

玄濟宮在聲明中指出，近期遭有心人士攻擊，相關事證均已蒐集完成，並已報案提告。廟方同時重申，並未設立任何官方LINE群組，卻有網友在臉書、Threads等社群平台發布並非由廟方提供的收支資料及明細，另散布相關言論，造成外界誤解，部分媒體也引用相關內容進行報導。玄濟宮表示，相關行為已侵害名譽，因此已提出告訴。

廟方也在聲明中表示，台灣社會保障宗教及言論自由，但相關權利不應被用來合理化言語攻擊、暴力行為或散布不實消息。玄濟宮呼籲外界理性看待事件、相互尊重，避免進一步激化對立，並強調後續若再出現暴力攻擊或造謠抹黑，仍會持續蒐證並循法律途徑處理。

玄濟宮近期因宮主鄔馨茹自稱濟顛禪師，並宣稱能與外星人溝通而受到關注，相關言論與活動也在網路掀起爭議。日前廟方南下遶境時，數百名信眾跪地膜拜的畫面流傳後，引發大量討論，之後陸續有民眾到場丟擲雞蛋、潑灑穢物，也有網紅前往直播，期間與信眾發生口角，警方多次到場維持秩序。

除了衝突事件外，玄濟宮主體建物也遭檢舉涉及違章建築。台東縣政府建設處表示，上月接獲公所提報後進行查核，確認建物未依規定申請建築執照，已通知廟方須在30天內完成補照程序，期限至7月22日。

建設處指出，截至目前尚未收到玄濟宮提出補照申請。若期限屆滿仍未完成相關程序，縣府將依法認定為違建，發函要求限期自行拆除，並列入違章建築排拆名單；若後續由縣府執行強制拆除，相關費用將向建物所有人收取。