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陽明交大教授「瘋砍妹夫20多刀」奪命！疑為爭產、經營理念決裂

記者閔文昱／綜合報導

新竹市三民路一間音樂教室14日下午發生凶殺命案，43歲美國籍林姓男子涉嫌持刀朝48歲紀姓男子猛刺20多刀，導致對方送醫後仍傷重不治。警方獲報到場時，林男持刀拒絕配合，經多次喝令未果後朝其腿部開槍制伏，目前全案依殺人罪嫌偵辦。據了解，死者不僅是林男的妹夫，也是音樂教室負責人，警方初步不排除雙方疑因家族財產糾紛引爆殺機，詳細犯案動機仍待進一步調查。

▲美籍陽明交大教授持刀砍死妹夫，遭警開槍制伏。（圖／地方中心翻攝）

▲美籍陽明交大教授持刀砍死妹夫，遭警開槍制伏。（圖／地方中心翻攝）

疑家族糾紛引爆殺機　地方人士：恐涉爭產、經營理念不合

據了解，林男與死者除了是連襟關係外，也都與音樂教室有所往來。地方人士透露，兩人長期存在家庭私事及經營理念上的歧見，另有一說指出，雙方疑似因家族財產分配問題積怨已久，最終演變成憾事。不過，相關說法仍有待檢警進一步查證釐清，目前林男仍在醫院戒護治療，待傷勢穩定後將接受偵訊。

▲▼ 國立陽明交大美籍林姓教授，殺害音樂教室老闆紀姓妹婿。（圖／翻攝自網站）

▲國立陽明交大美籍林姓教授，殺害音樂教室老闆紀姓妹婿。（圖／翻攝自網站）

留美博士、獲教學獎　學霸教授涉案震驚各界

令人震驚的是，涉嫌行凶的林男擁有亮眼學經歷。根據公開資料，他2005年畢業於國立交通大學電子工程學系，隨後赴美國密西根大學安娜堡分校攻讀電機工程，先後取得碩士、博士學位，在學期間更連續6年獲頒全額獎學金。2011年返台後回到母校任教，現為國立陽明交通大學電子研究所教授，2017年曾獲頒電機學院「院優良教學獎」，在教學與研究領域表現備受肯定。

如今，這名曾被視為學術菁英、獲獎無數的教授，卻涉嫌持刀殺害自己的妹夫，巨大的身分反差引發社會譁然。陽明交通大學稍早表示，對本案深感遺憾，若確認涉案者為校內教師，將全力配合檢警依法偵辦及後續調查，全案仍待檢警進一步釐清案發經過及真正犯案原因。

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