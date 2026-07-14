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提3建議讓蔣萬安穩住　秦慧珠：每次回答都像「複製貼上」要改善

▲▼台北市議員秦慧珠。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員秦慧珠。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市議員秦慧珠今晚（14日）分析台北市議會明天開議後，必然有很多民進黨議員會跟台北市長蔣萬安吵架、衝突，更可能要求研考會主委殷瑋備詢來博版面，因此她提出3建議幫助蔣「穩住」。其中，秦點出，前台北市副市長李四川的接班人是工務系統出身的張溫德，知名度和長相都不為媒體和民眾熟悉，媒體還是去找蔣市長，變成市長自己兼「工務副市長」與「發言人」，講的次數多了，每次回答都像「複製貼上」，這種情況要想辦法改善。

秦慧珠6月底於臉書發文指出，蔣萬安在接受台北市議會質詢時，殷瑋衝上台跟民進黨議員對嗆的行為，恐會弱化蔣的表現，造成輿論熱議，也引來藍營側翼粉專「政客爽」撰文怒嗆「拒投秦慧珠」。秦今晚又在臉書發文，喊話「蔣市長，穩住了！殺不死我、我必更強！」

秦慧珠表示，蔣萬安最近有點「背」，從內湖淹水、到市區遮陽傘、到放了兩天的颱風假、到台北市砍了多少樹，每個民生議題都被不成比例地放大，比中央管的「國家大事」還大許多倍，比其他縣市同樣的問題也大許多倍，其他縣市沒有淹水、遮陽傘、放颱風假、砍樹的問題嗎？

秦慧珠說，媒體鋪天蓋地的討論，連總統、行政院長都來踩一腳、嘴幾句，民進黨真的把蔣萬安當成是「在野黨最大咖的領袖」、「2028潛在總統候選人」來打，所以蔣最近臉上的笑容明顯少了，有幾個場合她碰到蔣，可明顯感覺到他的表情有些緊繃，壓力山大。

秦慧珠分析，明天台北市議會開議，16、17日蔣萬安要來議會做施政報告並備詢，適逢選舉年間，誰跟「大咖」蔣萬安吵架吵得大聲、衝突場面劇烈，誰的新聞版面就被放大，被視為綠營戰將。秦說，很多民進黨議員可能都會用這樣的方式跟蔣對著幹，甚至會挑明了再找殷瑋備詢，繼續跟他對戰 ，博聲量、博版面。

秦慧珠表示，她真的是不樂見，6月20號她就因為評論了一下這樣的場面，立刻「公親變事主」，被「殷粉」、「蔣迷」、「爽粉」圍毆了一陣，而「爽粉」就是藍營側翼粉專「政客爽」的粉絲。

秦慧珠給蔣萬安和北市府3個建議，公眾討論的話題回應要快、跨局處的議題要大家一起面對、找出市長的防火牆。秦分析，蔣市府的官員多半是事務官出身，名字跟長相都不為民眾所熟悉，以前有台北市副市長李四川頂著，現在換成殷瑋之後「感覺有點怪。」所以變成蔣只能自己一遍又一遍的說明，因此被嘲諷他在背稿子，這種情況要想辦法改善。

秦慧珠強調，江湖上的大俠出來闖蕩武林，難免受到黑道和各大門派圍毆，有時也會受傷，甚至重傷，但文學大師尼采在《偶像的黃昏》中曾說「凡殺不死我的，必使我更強大。」她要用這句話跟「政客爽」幕後的藏鏡人說，也與蔣萬安共勉之。

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