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畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

記者黃彥傑、閔文昱／新竹報導 

新竹市三民路一間樂器行14日下午發生凶殺命案，43歲林姓美國籍男子涉嫌持刀砍殺48歲紀姓樂器行老闆，紀男送醫後仍宣告不治。警方獲報趕抵時，林男仍持刀拒絕配合，現場更曝光員警持槍與嫌犯近距離對峙的驚悚畫面，在多次口頭警告無效後，警方朝林男腿部連開4槍，成功將人制伏。

▲美籍陽明交大教授持刀砍死妹夫，遭警開槍制伏。（圖／地方中心翻攝）

▲美籍陽明交大教授持刀砍死妹夫，遭警開槍制伏。（圖／地方中心翻攝）

驚悚畫面曝光　警持槍喝令「刀放下」

從曝光畫面可見，林男持刀站在樂器行門口，面對警方喝令仍未放下刀械，多名員警持槍戒備，與嫌犯僅相隔數公尺，雙方一度陷入緊張對峙。警方不斷高聲喝令「刀放下」、「丟旁邊」，要求林男放棄抵抗，但林男始終沒有配合，甚至疑似試圖離開現場。

警方評估現場仍具有高度危險性，且擔心嫌犯持刀持續威脅周遭人員安全，因此依法使用警械，朝林男腿部連開4槍。林男左、右大腿各中1彈後當場倒臥店門前階梯，不斷痛苦哀號，多名員警立即一擁而上將其壓制，隨後由救護人員送醫治療，目前生命徵象穩定。

▲▼ 國立陽明交大美籍林姓教授，殺害音樂教室老闆紀姓妹婿。（圖／翻攝自網站）

▲國立陽明交大美籍林姓教授，殺害音樂教室老闆紀姓妹夫。（圖／翻攝自網站）

陽明交大教授涉案　犯案動機待查

據了解，林男具有美國籍，目前任教於陽明交通大學電子研究所，擁有美國密西根大學碩士、博士學歷，返台任教至今已有多年，還曾獲校方頒發優良教學獎。警方調查，死者紀男為林男的妹夫，兩人具有連襟關係，至於為何持刀闖入樂器行犯案、雙方是否因家庭或其他糾紛爆發衝突，仍有待警方進一步釐清。

▲林男與紀男關係圖。（AI協製，經編輯審核）

▲林男與紀男關係圖。（AI協製，經編輯審核）

陽明交通大學稍早也表示，對本案造成相關人員及家屬承受的傷痛深表遺憾，目前正積極向警方查證相關情況，若確認涉案者為校內教師，校方將全力配合檢警依法偵辦及後續調查。檢警預計15日相驗紀男遺體，並待林男傷勢穩定後進一步偵訊，以釐清完整案情。

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