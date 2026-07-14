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食用油爆食安危機　蘇清泉轟政府把關失靈：「做不好就下台」

▲蘇清泉說食品安全，不容妥協。（圖／取自蘇清泉臉書）

▲蘇清泉說食品安全，不容妥協。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

中聯油脂食用油遭驗出致癌物苯駢芘超標，引發外界高度關注，且部分產品流向團膳及營養午餐供應鏈。立委蘇清泉14日質疑，食品安全是政府最基本責任，若連民眾每天吃的食用油都無法把關，將嚴重衝擊社會信任，呼籲政府徹查流向、強化管理機制，重建民眾對食安的信心。

中聯油脂部分食用油產品日前被驗出致癌物苯駢芘（Benzo[a]pyrene）超標，引發食品安全疑慮。由於相關產品多為18公升大桶裝沙拉油，主要供應餐廳、團膳及外包業者使用，甚至涉及校園營養午餐供應鏈，事件持續延燒。

屏東縣籍立委蘇清泉表示，食用油是民眾每天都會接觸的民生必需品，一旦發生食安事件，影響層面相當廣泛，尤其若涉及學童營養午餐，更令人難以接受。他認為，食品安全沒有妥協空間，政府應負起把關責任，而非等事件爆發後才亡羊補牢。

他指出，苯駢芘通常並非人為添加，而是在油脂製造或加工過程中，因高溫裂解或製程管理不當所產生的污染物。根據世界衛生組織（WHO）資料，苯駢芘屬第一級致癌物，長期暴露可能增加肺癌、皮膚癌及消化道癌等罹癌風險，因此政府更應建立完善監測與管理制度。

蘇清泉質疑，政府近年推動「食安五環」政策，但此次事件再次引發民眾對食品安全把關能力的疑慮。他認為，重建民眾信任不能只靠口號，而是必須全面檢討食品生產、抽驗、流向追蹤及市場管理機制，避免類似事件再次發生。

他強調，保障食品安全是政府最基本的職責，也是人民健康權的重要保障，呼籲中央全面清查問題產品流向，盡速公布調查結果，並強化源頭管理與稽查機制，讓民眾能夠安心食用，不必每天擔心「吃進肚子裡的到底安不安全」。「若政府無法做好食品安全把關，就應負起政治責任」。

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