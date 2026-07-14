人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

▲人妻控訴幫男客進行熱蠟除毛時，遭伸狼爪。（示意圖／達志影像）



記者曾羿翔／綜合報導



台南一名經營美容工作室的已婚女子小芸（化名）指控，去年12月替男客阿凱（化名）進行熱蠟除毛時，對方趁出現生理反應之際，不顧她反對，將她壓制在美容床上侵犯。事發當下，小芸丈夫與友人突然進入工作室，目擊兩人全裸，丈夫情緒失控，當場毆打阿凱，阿凱隨即穿上衣物離去；小芸事後提出強制性交告訴。

檢方認證據不足予以不起訴

判決書指出，檢方偵辦時，小芸表示，當時因擔心反抗會遭施暴、危及生命，因此不敢呼救，並提出精神科診斷及心理諮商資料，主張案發後罹患憂鬱症與創傷後壓力症候群。阿凱則始終否認犯行，辯稱雙方為合意性交。檢方認為，現場未見衣物破損，證人也未目擊施暴或聽見呼救，仍無法排除雙方合意發生性行為的可能，因此以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。

女子聲請准許自訴遭法院審查

小芸不服不起訴結果，向法院聲請准許提起自訴，主張檢方忽略性侵害被害人可能因恐懼而僵住、無法反抗的反應。她也指出，丈夫及友人均目擊阿凱事後神情慌張，自己有精神科診斷及心理諮商紀錄，應足以佐證遭受性侵，請求法院撤銷不起訴處分。

法院認難達有罪高度可能性

台南地方法院審理後認為，證人證詞僅能證明雙方曾發生性行為及事後遭丈夫撞見，無法證明阿凱是否使用強制力，或性交行為是否違反小芸意願。至於精神科診斷與諮商資料，多依據小芸事後陳述形成，且精神壓力來源不只性侵一種可能，難作為認定犯罪的充分依據。法院認定全案證據尚不足以達到有罪判決的高度可能性，裁定駁回聲請，不得抗告。