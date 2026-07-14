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賴清德：就學時看同學家變故無法繼續升學　未來應避免這情形發生

▲▼總統賴清德14日前往基隆參訪佛光山極樂寺及慈濟基隆靜思堂。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德14日前往基隆參訪佛光山極樂寺及慈濟基隆靜思堂。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德14日前往基隆參訪佛光山極樂寺及慈濟基隆靜思堂。他在談及國家福利政策時，特別有感而發分享，自己在萬里長大，就學期間看見有同學家中發生變故，必須提早進工廠工作、無法繼續升學，或就讀高職夜間部，白天仍需上班，「因此他認為台灣經濟發展好，未來應避免這樣的情形發生」；他認為，不論孩子出生在哪一個家庭，政府都有責任幫助任何想讀書的孩子有書可讀；孩子透過教育取得專業知識，改善個人生活，個人生活好，國家社會也會跟著好。

賴清德在「佛光山極樂寺」致詞時表示，今天是農曆初一，他特別在極樂寺舉行消災法會時前來禮佛，為台灣人民祈福，也祈求臺灣國泰民安、風調雨順，基隆四時無災、八節有慶，大家都能闔家平安。

賴清德指出，佛光山星雲大師一生致力推動人間佛教，並在文化、教育、慈善及社會服務等領域奉獻良多。極樂寺秉持星雲大師精神，不僅熱心公益、護持佛法及宣揚佛教，也成為基隆市民不分年齡、男女老幼都能前來禮佛、共修及參與公益的重要場所，將佛教精神落實於日常生活。

賴清德提到，過去擔任台南市長期間經常前往佛光山南台別院禮佛祈福，並曾在一次全國性活動時有幸面見星雲大師，當時星雲大師特別以「四給」──「給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便」勉勵他，若能做到「四給」，就會是一個好市長。

隨後，賴清德也前往「慈濟基隆靜思堂」參訪。他表示，慈濟在基隆、台南及全臺各縣市都設有精舍，不僅是信仰中心，也是慈善、環保、社會關懷及社會服務的中心。針對證嚴上人、所有慈濟的師兄姐及志工對家庭、社會及國家的重大貢獻，他特別表達誠摯感謝。

賴清德提到，今年開始台灣65歲以上長輩已超過全國人口20%，一方面代表國家社會及醫療持續進步，人民更加長壽；另一方面則反映少子女化趨勢，導致長輩人口比例提高。面對人口結構改變，政府除了要好好照顧長輩，也要運用國家的力量，協助年輕家庭減輕負擔，讓年輕一代敢婚、願生、樂養。

▲▼總統賴清德14日前往基隆參訪佛光山極樂寺及慈濟基隆靜思堂。（圖／總統府提供）

談及推動社會福利政策。賴清德說，第一，政府在全台各地都設有長照據點，靜思堂也是其中之一。前總統馬英九卸任時，全台長照據點僅720處，經過蔡英文前總統8年及他上任2年的持續推動，目前全台長照據點已超過1萬5千處，長照服務人員也超過10萬人。

賴清德認為，長照服務不只照顧長輩的身體，也透過學習、運動、遊戲等活動維持身心健康，是健康促進的重要一環。此外，政府長照預算已提升至每年約1千1百億元，將持續提供服務予有需要的長輩。

第二，賴清德表示，政府鼓勵生育，推動「0到6歲國家一起養」政策。由家長自己帶的孩童，政府每月給予育兒津貼第一胎5,000元、第二胎6,000元、第三胎7,000元。0到2歲選擇公共化托育，政府補助第一胎每個月7,000元、第二胎8,000元、第三胎9,000元；送托準公共服務的家庭，每月可獲得補助第一胎1萬3,000元、第二胎1萬4,000元、第三胎1萬5,000元，鼓勵家長投入就業市場。

至於2到6歲幼兒就學補助，賴清德指出，公立幼兒園第一胎每月只需負擔1,000元；非營利幼兒園第一胎每月負擔2,000元、第二胎1,000元；若就讀準公共化幼兒園，第一胎家長每月只要負擔3,000元、第二胎2,000元、第三胎1,000元，其他費用都由政府負擔。政府每年編列約1,200億元，幫助減輕年輕夫婦育兒負擔。

第三，賴清德表示，政府推出「0到18歲成長津貼」，中央政府給予18歲以下每個孩子每月5,000元，每年共可領6萬元、18年共可領108萬元。其中，在孩子0到6歲期間，每月的5,000元全數交由家長使用，並與「0到6歲國家一起養2.0」政策疊加實施。

▲▼總統賴清德14日前往基隆參訪佛光山極樂寺及慈濟基隆靜思堂。（圖／總統府提供）

賴清德指出，在6到18歲期間，每月津貼的一半由家長用來照顧孩子，另外2,500元由政府存入專戶，12年期間共計存入36萬元本金，並至少保有二年期定存利率的利息保障，如果專戶操作有收益，也能一併計入，待孩子年滿18歲即可領出。

賴清德分享，自己在萬里出生、長大，就學期間看見有同學家中發生變故，必須提早進工廠工作、無法繼續升學，或就讀高職夜間部，白天仍需上班。因此，他認為台灣經濟發展好，未來應避免這樣的情形發生，在擔任總統之後即推動高中職全面免學費、私立大專校院學生學雜費補助，每年補助私立大專校院學生3萬5,000元，並另外提供經濟弱勢學生每年1萬5,000元到2萬元的補助。

賴清德說，不論孩子出生在哪一個家庭，政府都有責任幫助任何想讀書的孩子有書可讀；孩子透過教育取得專業知識，改善個人生活，個人生活好，國家社會也會跟著好。

最後，賴清德提到，針對國民年金及老農津貼，從今年7月起，每人每月可以分別領取5千元及1萬元。他強調，人民是國家的主人，在經濟進步，稅收增加的情況下，政府會將增加的稅收用於照顧人民，期盼與國人繼續共同打拚。

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