人妻PO片炫「交18任前男友、嫁給備胎」！遭炎上求饒：影響到我了

▲一名人妻自爆嫁備胎翻車，急刪片改帳號求網友放過。（示意圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

網路世界為了追求流量，真的什麼話都敢說？近日一名女網友在社群平台Threads上發布影片，大方分享自己的感情史，自爆過去曾交過18任帥哥男友，最後卻選擇嫁給苦等她6年、長相不好看的「聽話備胎」，甚至在後續影片中直言老公是自己最討厭的「工程師與客家人」。一連串帶有貶低意涉的言論隨即點燃全網怒火，痛批她為了流量公開羞辱另一半，根本是「玩火自焚」。

炫耀交過18任帥哥！她閃婚「醜備胎」大談心靈雞湯

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這名人妻原本想經營自媒體當「兩性網紅」，日前在網路上PO片詢問網友「你相信先婚後愛嗎？」並坦承自己就是活生生的例子。她透露自己過去是不婚主義者，挑男友非帥哥不可，直到交了18任才發現「帥不能當飯吃」，最後與默默守候她6年的備胎老公誤打誤撞，交往不到半年就見家長結婚。雖然拍婚紗時根本不熟、星座也不合，但兩人如今結婚9年並育有一對子女。她本想藉此宣導「真正對的人是陪你過日子的人」，卻因輕佻地稱呼丈夫為「聽話的備胎」，引發極大爭議。

不料，一波未平一波又起，人妻隨後又被挖出另一支影片，她對著鏡頭直言以前自己是外貌協會，把男朋友當工具人，且「最討厭工程師跟客家人」，結果現在的老公剛好同時具備這兩種身分。短短幾秒的影片一口氣得罪了工程師、客家人以及18位前任，讓網友傻眼直呼：「這已經不是不會講話，根本是在羞辱另一半！」

▲人妻拍片嘲諷老公是「醜備胎」引爆全網怒火。（圖／翻攝自Threads）

綠光罩頂？全網痛批沒品：希望老公全家看到

影片曝光後瞬間遭到全網炎上，大批網友湧入留言撻伐，怒轟「人的尊嚴可以這樣開玩笑？不忍心看她老公的樣子」、「把自己老公搞得全世界都知道是撿回收的備胎，老公比較可憐吧！」、「不會講話就不要講話，說『嫁給一直守候我的男人』不是很好聽嗎？備胎個屁」。甚至有激進網友開酸「小孩確定是備胎的？要不要驗一下DNA」、「這給婆婆看一定氣炸，支持老公出軌離婚」。

急關帳號到處求情 深夜發片哭喊：你們影響到我了

眼見火越燒越旺，人妻嚇得趕緊刪除影片，並將各大社群平台改為私密帳號，甚至改掉中文名字，試圖避風頭。據知情人士透露，她目前正瘋狂私訊有存檔、轉傳影片的網友，卑微懇求大家幫忙刪除。她更在日前凌晨緊急上傳一支道歉兼自白影片，表示老公對影片內容完全知情，但現在網路上的集體公審、肉搜與人身攻擊，已經嚴重傷害她的身心，並影響到她與家人的生活。

人妻在該支影片中委屈喊話：「我只是一個平凡的人，如果這是你們希望的結果，就這樣吧！」希望網友能到此為止，讓事件就此落幕。然而，這支新的「求饒影片」才發布沒多久，一早又莫名消失。網友對此並不買單，紛紛揶揄「確實掌握了流量密碼，但這代價太大了」、「回不去了，老公上班估計會被同事用怪異眼神看到死」。