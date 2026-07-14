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飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包　航空公司回應

▲▼機師進行飛行測試，在空中寫下「我好無聊」。（圖／翻攝flightradar24網站）

▲機師進行飛行測試，在空中寫下「我好無聊」。（圖／翻攝flightradar24網站）

記者柯振中／綜合報導

一名任職於英國雷文航空的20多歲飛行教練，日前在執行飛機零件更換後的測試任務時，因感到過程枯燥，竟然利用飛行軌跡在英格蘭與威爾斯邊境上空「畫」出「I’m bored」（我好無聊）的字樣。這段逗趣的飛行路線隨後被知名航班追蹤網站完整記錄，意外在網路上引發熱烈討論。

飛行路線軌跡透露真心話！飛行教練花20分鐘在河口上空拼字

根據外媒報導，航班追蹤網站 Flightradar24 的數據顯示，這架隸屬於雷文航空（Ravenair）的「派珀戰斧」小型飛機，於週六上午11點25分從利物浦機場起飛。在約兩小時的航程中，這名年輕的飛行員在飛越迪河口（Dee estuary）上空時，花了20分鐘的時間，利用緊密的低空盤旋軌跡，在空中精準拼寫出由七個英文字母組成的單字「I’m bored」（我好無聊）。

這段特殊的飛行軌跡在追蹤網站上顯得清晰可見，並隨即被眼尖的網友截圖分享。航班追蹤部落客亞倫·雷恩斯（Aaron Rheins）在社群平台上驚訝地表示，自己過去從未見過有飛行員會大費周章，以這種在天空中「寫字」的獨特方式，來向全世界表達自己當下正在面臨枯燥的工作狀態。

超低空精準操控考驗專注力！數據顯示拼字時飛行高度僅335公尺

Flightradar24的詳細航跡數據指出，這名飛行員在拼寫該字樣時，飛機的飛行高度僅維持在約335公尺（約1,100英尺）的低空，且飛行時速維持在略低於100節的狀態。這意味著飛行員必須在低空、低速的環境下，克服不穩定的氣流，並進行極為精細且連續的轉彎與角度控制，才能在雷達地圖上留下結構方正且清晰可辨識的英文字母。

雖然飛行的軌跡透露出無聊的心聲，但航空專業人士指出，要在空中完成如此工整的字樣，實際上需要極高程度的專注力與敏銳的操控感。這名飛行員在操作飛機轉向時，稍微一個偏差就可能讓圖樣變形甚至失敗，因此這項「無聊之舉」在技術層面上，其實是一次難度相當高的精準飛行展示。

公司大方表態不會懲處！營運經理讚賞技術優秀並證實飛機狀況良好

針對這起意外在網路上爆紅的事件，雷文航空營運經理韋恩·巴雷特（Wayne Barrett）在接受英國廣播公司（BBC）採訪時大方表態，公司並不會對這名飛行員進行任何懲處。巴雷特解釋，該架飛機剛更換了引擎氣缸零件，因此確實有必要進行一次實際的測試飛行以確保飛安。雖然這名教練選擇的飛行路線未事先獲得授權，但測試結果證實飛機一切正常。

巴雷特笑稱，測試飛行確實相當沉悶，他非常理解飛行員感到枯燥的心情。同時他也公開稱讚這名教練的飛行技術非常優秀，能在低空展現如此流暢的控機能力。巴雷特透露，目前該架測試飛機已經安全返回機棚，而這名因為「空中寫字」而獲得大量關注的年輕飛行員，目前正值休假日在家休息。

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