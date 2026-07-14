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眾量級情侶開撕被指食言　Andy批家寧斷章取義：情侶對話竟被錄音

記者黃哲民／新北報導

昔日百萬YouTuber「眾量級CROWD」情侶檔Andy（王崇睿）與張家寧分手拆夥，爆發財務糾紛，升級成家寧爸媽與妹妹涉犯逃漏稅等罪嫌，家寧被控竄改頻道登入密碼等刑案，新北地院今（14日）開庭，家寧續以談判分手錄音想佐證Andy已把頻道所有權歸她，Andy反駁家寧「斷章取義」，強調完整對話其實是「怎樣分配到時候再討論」，合議庭諭知辯論終結，訂於下月（8月）11日宣判。

▲▼「眾量級」張家寧今7/14到新北地院出庭辯論終結，否認竄改頻道密碼佔為己有，家寧爸張國龍否認逃漏稅，父女倆均求判無罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲「眾量級」張家寧（右）今（14日）到新北地院出庭辯論終結，否認竄改頻道密碼占為己有，求判無罪。（圖／記者黃哲民攝）

這個談判分手錄音檔案，是上周二（7日）開庭時，家寧透過辯護律師提出，聲稱前年（2024年）4月2日下午2點48分，在當時同居住處與Andy談分手時，用自己手機錄製，共2小時17分鐘，在大約1小時處，清楚聽見Andy表示眾量級的頻道、收益與商標「都歸家寧，我只要自己的（Andy老師）頻道就好」。

▲▼眾量級頻道情侶檔張家寧與Andy（王崇睿）分手拆夥，衍生家寧涉犯妨害電腦使用罪嫌、家寧媽曾淑惠（白衣）、家寧爸張國龍與家寧妹張家芸（黑衣）涉犯逃漏稅等訴訟，新北地院今7/7開庭，5人到齊。（圖／記者黃哲民攝）

▲Andy（王崇睿，右）否認答應將眾量級頻道送給家寧，批對方提出錄音檔卻「斷章取義」。（資料照／記者黃哲民攝）

當天審判長諭知檢方自行比對辯方提出的完整譯文，若文字內容無誤，就直接當成證據、不必再勘驗。

今開庭時，家寧和律師續以這個錄音檔案想證明眾量級頻道所有權已歸她、更改登入密碼不犯法，但Andy卻發布影片對外帶風向、混淆事實，自稱分手後一無所有，蓄意掩飾早已放棄頻道所有權的承諾，因此希望當庭播放錄音片段勘驗，讓證據呈現在公開法庭。

在場有許多媒體記者旁聽關注本案，審判長沒同意公開播放勘驗，理由是檢辯雙方都不爭執辯方提出的錄音譯文正確性，引用譯文辯論即可。

▲▼眾量級頻道情侶檔張家寧與Andy（王崇睿）分手拆夥，衍生家寧涉犯妨害電腦使用罪嫌、家寧媽曾淑惠（白衣）、家寧爸張國龍與家寧妹張家芸（黑衣）涉犯逃漏稅等訴訟，新北地院今7/7開庭，5人到齊。（圖／記者黃哲民攝）

▲家寧媽曾淑惠否認業務侵占或背信，庭訊自稱「我長這麼大信用都很好」。（資料照／記者黃哲民攝）

家寧在本案僅被起訴涉犯妨害電腦使用罪嫌，律師主張家寧並非「無故」更改眾量級頻道密碼、或擅自將頻道占為己有，求判無罪。檢方指家寧明知頻道仍與Andy共有、Andy沒同意將頻道所有權給她，家寧歷次辯詞實有矛盾。

前次開庭時，Andy急得跟合議庭表明：「我沒同意把頻道給她！不能斷章取義！」當天記者問他是否被偷錄音，Andy沒回應，今開庭他以告訴人身分感慨「不知道情侶對話竟會被錄音」，且「張小姐」刻意忽略前言後語，完整對話其實是「怎樣分配到時候再討論」、「每個人拿回自己該拿到的」，絕非無條件奉送眾量級頻道給對方之意，張家至今也沒跟他算清楚。

▲▼「眾量級」張家寧今7/14到新北地院出庭辯論終結，否認竄改頻道密碼佔為己有，家寧爸張國龍否認逃漏稅，父女倆均求判無罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲家寧爸張國龍否認逃漏稅，求判無罪。（圖／記者黃哲民攝）

開完庭後，Andy由律師代為發言，再批家寧「斷章取義」，強調談判分手時，Andy給張家2、3個月時間算清楚群海的帳目，並提出「割地賠款」的提議，只要把錢算清楚，頻道可以給女方，但最終沒達成如何分配的協議，Andy後來傳訊息給家寧表明眾量級頻道仍是2人共有。

家寧開完庭仍舊沒回應媒體發問，辯護律師表示所有陳述以庭訊為準，不對外發表意見，「給法院有獨立的空間，不透過媒體去影響，謝謝大家，辛苦了」。

至於家寧爸媽與妹妹涉案部分，家寧媽與家寧妹承認涉嫌逃漏稅，但家寧媽否認涉犯業務侵占與背信罪嫌，一度哽咽自稱「我長這麼大信用都很好」，她和丈夫辛苦經營紙廠存錢，絕非外界所稱，她們一家人吃香喝辣、只給Andy一點錢，若她意圖侵占，錢怎會都放定存。

▲▼眾量級頻道情侶檔張家寧與Andy（王崇睿）分手拆夥，衍生家寧涉犯妨害電腦使用罪嫌、家寧媽曾淑惠（白衣）、家寧爸張國龍與家寧妹張家芸（黑衣）涉犯逃漏稅等訴訟，新北地院今7/7開庭，5人到齊。（圖／記者黃哲民攝）

▲家寧妹張家芸（左）承認提供人頭資料給母親逃漏稅，請求輕判與緩刑。（資料照／記者黃哲民攝）

辯護律師稱群海娛樂雖登記股份有限公司，實為家人經營，家寧媽不熟悉《公司法》，無侵占意圖與行為，另已跟國稅局協商補稅，建請合議庭考量家寧媽無前科，從輕量刑。

家寧妹主張本案她無獲利、犯罪金額不高，請求輕判與緩刑。家寧爸否認參與逃漏稅，求判無罪。

檢方指家寧媽明知Andy未曾以贈予、孝親費等理由，將頻道收益全部送給她，仍侵占收益供作私用，請法院考量她未認罪，依法判決。合議庭諭知辯論終結，訂於8月11日宣判。

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