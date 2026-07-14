前法官呂超群擺爛441案！358件判決沒送審　遭建議免職

▲台中地院前法官呂超群擺爛，影響數百起案件，遭法官評鑑委員會送職務法庭議處。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）。

記者吳銘峯／台北報導

台中地院前法官呂超群在職期間，有358件獨任審理案件未送庭長、院長審閱，另有17件檢察官追加起訴案件未即時分案、64件刑事附帶民事訴訟案件未即時送分案，甚至有2件被告通緝被緝獲歸案，他也未即時分案，總計共有441起案件被他擺爛。法官評鑑委員會今天做出評鑑，決議將他送職務法庭，並建請將他免職，不得再聘任為公務員。

呂超群原本為律師，2018年間轉任法官，隨後擔任台中地方法院候補法官。由於將這麼多案件擺爛、擱置，沒有即時分案，最後台中地院召開自律委員會，決議將他送法官評鑑；呂超群也在事發後、於2025年12月15日辭任法官，轉任律師。

根據法官評鑑委員會公布的評鑑書，呂超群於2024年7月起至2025年10月間，未依照《候補法官辦案書類審閱要點》規定，未將自己擔任獨任審判製作之裁判書原本，送交庭長、院長審閱，規避監督，總計共358件。另外2023年3月23日起至2025年9月28日間，他違反司法院發布《民刑事件編號計數分案報結實施要點》規定，於收受檢察官追加起訴書及案卷後，未送分案，總計共17件。

另外他自2021年5月19日起至2025年11月止，違反《民刑案分案報結實施要點》規定，竟於收受刑事附帶民事訴訟事件，未送分案，總計共64件。更誇張的，他也違反《民刑案分案報結實施要點》規定，有2起案件的被告遭通緝結案後，又被警方緝獲歸案，但他仍未依規定送分案。總計他擺爛共計441案。

而法官評鑑委員會審議時，呂超群表示，他身為家中獨子，這段期間內剛好遇到家人連續生病，身心負擔沉重，才會一時失慮。而他對於疏失可能影響審判的嚴謹性及當事人權益，已深切反省，並願負完全責任，對於造成機關同仁困擾與辜負長官期待，致上最深歉意。

最後法官評鑑認為他多項違失，情節重大，有應受懲戒必要。經過決議後，決定將他送職務法庭議處，並建議免除法官職務，並不得再任用為公務員。