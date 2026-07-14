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川普要收20％保護費　伊朗外長竟喊「完全正確」：我們會便宜一點

▲美伊荷莫茲海峽交鋒，川普擬徵20%通行費遭伊朗反酸。（圖／路透）

▲美伊荷莫茲海峽交鋒，川普擬徵20%通行費遭伊朗反酸。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普再度拋出震撼彈，宣布美國將恢復對伊朗的海上封鎖，並自稱將擔任荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的「守護者」，未來擬向所有通過海峽的符合資格貨物徵收相當於貨物價值20%的通行費，作為維護航道安全的成本。此舉不僅引發國際關注，也立刻遭到伊朗反擊，雙方隔空互嗆，讓全球最重要的能源運輸航道再度成為美伊角力焦點。

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

伊朗反酸：20％太高，我們會收得更公平

面對川普高調宣布收取「保護費」，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在社群平台發文表示，「美國總統完全說得正確」，任何為商船安全通過荷莫茲海峽提供保障的一方，都應該獲得合理報酬。不過他隨即話鋒一轉，以川普慣用的大寫字母語氣諷刺表示，伊朗一直都是荷莫茲海峽的「GUARDIAN（守護者）」，未來也永遠如此，並酸說：「20％當然太高了，我們會收得更公平、更合理。」

伊朗方面也藉機重申對荷莫茲海峽的主張。伊朗國會日前提出一項針對該戰略水道的「戰略行動」計畫，國會國家安全委員會主席阿齊齊（Ebrahim Azizi）強調，伊朗將堅定捍衛自身紅線。另有親伊朗媒體引述安全官員表示，荷莫茲海峽的安全與管理取決於伊朗，而非美國軍艦或川普的社群貼文，若美方持續挑釁，伊朗將進一步升高回應力道。

▲▼伊朗外交部長阿拉奇。（圖／達志影像）

▲伊朗外交部長阿拉奇。（圖／達志影像）

航運成本恐暴增　收費構想能否落實仍有疑問

另一方面，美國中央司令部（CENTCOM）宣布，美東時間14日下午4時正式恢復對往返伊朗港口船隻的海上封鎖，並提醒所有航行阿曼灣及荷莫茲海峽入口水域的船舶，須透過16頻道與美國海軍保持聯繫。目前美軍已在阿拉伯海北部部署19艘軍艦，包括2艘航空母艦及10多艘驅逐艦，這也是美國今年第二度對伊朗港口實施海上封鎖。

不過，川普提出向荷莫茲海峽船舶徵收20%通行費的構想，仍面臨法律、政治及執行層面的重大挑戰。航運專家指出，若真的實施，可能使原本成本已相當高昂的航運路線費用再增加一倍，也與美國過去長期主張「任何國家不應對國際水域收取通行費」的立場相互矛盾。另有消息人士透露，美方事前並未就此政策與波灣地區盟友進行協商，使其後續發展仍充滿變數。

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