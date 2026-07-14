批李四川蹭完寵物展轉身罵主辦單位　蘇巧慧競辦：不厚道

▲蘇巧慧競選辦公室發言人吳思萱。（圖／蘇巧慧競選辦公室提供）

記者詹詠淇／新北報導

針對李四川拿寵物展主辦單位邀請貴賓同台合照做文章，蘇巧慧競選辦公室發言人吳思萱回應，當天蘇巧慧是出席「展昭台北寵物用品展」開幕儀式，主辦單位是「中華民國寵物食品及用品公會」，並非油品供應商。蘇巧慧尊重主辦單位所邀請的來賓和儀節，況且李四川後來也出席該寵物用品展，不解李四川為何一邊藉主辦單位的場合曝光自己，轉身就攻擊主辦單位的儀節，如此行為實在不厚道。

「中聯油脂」致癌油案延燒，藍委徐巧芯昨指該公司的股權由福懋油脂、泰山企業，與福壽實業三家各持股約三分之一。國民黨新北市長參選人李四川競辦今（14日）表示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧在致癌毒油事件爆發後，立刻與毒油事件的關鍵人物、福壽實業董事長洪堯昆同台出席活動，全程卻裝作沒事，根本是把個人選舉利益放在市民食安之上，令人完全無法接受。

對此，蘇巧慧競選辦公室發言人吳思萱表示，蘇巧慧當天出席台北寵物用品展，不只是表達她對毛小孩的重視，也與寵物食品及用品公會代表交流，持續追蹤《寵物食品管理法》的立法進度。蘇巧慧也早已於日前推出「三大毛小孩照顧政見」，包括將擴大人畜共通傳染病疫苗的施打與健檢補助範圍、提升夜間醫療量能，擴大實施寵物長照等面向，不僅照顧毛小孩，也守護獸醫師。

吳思萱說，針對油品事件，蘇巧慧的態度也很清楚，司法單位已經針對此案進行調查，業主也在法院認罪，希望能盡快調查清楚，避免未來製造與加工過程再發生同樣狀況，她也要求中央和地方應一起合作，加強致癌物質項目的稽查，從上游到下游，一起來為民眾把關。

吳思萱指出，李四川陣營為了選舉，一方面要出席寵物用品公會主辦的寵物展、還拍攝影片曝光自己，一方面卻又要攻擊主辦單位的儀節流程，這樣的行為實在不厚道，也讓人不解。

吳思萱表示，雖然面對李四川和其團隊的酸言酸語，蘇巧慧參選至今，仍不曾口出惡言攻擊過李四川。蘇巧慧團隊會持續秉持正向、積極的態度，用紮實、全面的政見爭取市民朋友認同，期盼和新北市民一起迎接新時代。