時時香、日正豆漿、平價牛排中招！　台中公布癌油流向185家業者

▲台中公布致癌油最新流向第二層、第三層以下業者。（圖／台中食安處，下同）



記者許力方／台北報導

台中市食安處持續追查中聯油脂大豆沙拉油「苯駢芘（BaP）」超標事件，今（14日）公布第3批至第5批超標油品流向165家第二層下游業者名單，第三層以下受影響新增20家業者，除了楓康超市、大買家，另外包括瓦城、時時香、知名「日正豆漿」、愛將平價牛排都中鏢，截至今已下架回收累計6萬9040公斤問題油。

3批問題油擴大 新增165家下游業者

食安處表示，第3批超標油品為中聯大豆沙拉油（批號315-1150510），衍生11項產品、26個批號，今日公布52家第二層下游業者名單；第4批（批號318-1150406）衍生10項產品，新增34家第二層下游業者；第5批（批號314-1150410）衍生21項產品，新增79家第二層下游業者名單，共計165家業者均已要求立即停止販售相關產品、完成下架回收，並配合衛生機關後續查核。

瓦城、時時香入列 累計131家受影響

市府指出，第三層以下受影響業者名單今日新增20家，累計131家餐飲、加工等食品業者曾進貨或使用相關油品，包括知名「日正豆漿」、愛將平價牛排、瓦城、時時香、勝博殿等店家均已停止使用並完成下架。

針對中央預防性下架產品恢復上架研議原則，食安處表示，考量此案目前已累計5批油品檢出超標，建議中央先完整釐清污染原因，再針對是否恢復上架審慎評估。食安處強調將持續掌握第3批至第5批超標油品在台中市的流向名單，並配合中央抽驗及台中地檢署偵辦工作，釐清污染原因、產品流向及相關責任。