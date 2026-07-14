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韓網紅京都吃壽司驚見「英日菜單不同價」　發片踢爆吸近百萬觀看

▲韓國網紅與中國籍友人比較兩份菜單後，質疑店家是否採取雙重價格。（圖／翻攝自YouTube／CKOONY）

▲韓國網紅與中國籍友人比較兩份菜單後，質疑店家是否採取雙重價格。（圖／翻攝自YouTube／CKOONY）

記者楊庭蒝／綜合報導

韓國YouTube頻道「CKOONY」近日上傳一段京都旅遊影片，指他與友人前往當地一間壽司店用餐時，發現店家提供的英文及日文菜單內容、價格標示不同，引發外界對日本「雙重價格」的討論。

根據CKOONY公開的影片，他與友人進入店內後，起初取得英文菜單，隨後因兩人能以日語溝通，向店員要求查看日文菜單。兩人比較後認為，英文菜單上的壽司價格較高，影片也以「雙重價格」形容兩份菜單間的差異。

從影片及相關報導可見，英文菜單中一份3貫鮪魚壽司標示未稅價1800日圓，含稅後為1980日圓；日文菜單則可見500日圓起的其他品項，另有整套餐點含稅5214日圓。

不過，影片曝光後，也有網友指出，兩份菜單的價格差異可能源自日本特有的標價方式，而非針對外國人加價。該網友以菜單上的「1450日圓，2人份起接受點餐」為例說明，日文菜單標示的是每人1450日圓，若2人點餐，總價就是2900日圓；英文菜單則可能為避免外國旅客誤解，直接標出2人份總價2900日圓。

若上述說法屬實，日文與英文菜單實際收費便相同，只是分別採用「每人價格」及「最低點餐人數總價」的不同標示方式。然而，目前這項解釋來自網友留言，尚未獲得店家正式證實。

此外，目前也無法確認影片中拿來比較的所有餐點，是否具有完全相同的品項、數量及份量，因此不能僅以兩份菜單上的最低價格，直接認定店家對外國旅客收取較高費用。

影片公開後吸引大量網友留言，有人質疑店家是否採取雙重價格，也有人認為事件可能只是菜單翻譯及標價方式造成的誤會。店家目前尚未公開回應，實際情況仍有待進一步釐清。

日本近年因觀光人潮增加及部分地區出現過度旅遊問題，已開始討論觀光設施與服務的收費方式。日本觀光廳2026年4月成立研究會，蒐集國內外定價案例，分析收費依據、旅客告知方式及相關注意事項，供業者未來定價時參考。

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