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快訊／大學分科測驗「公民」參考解答公布　補教師認證：超燒腦

▲▼大學分科測驗「公民科」參考解答公布，得勝者文教公民科解題老師張雪雲分析考題。（圖／記者林育綾攝）

▲大學分科測驗「公民科」參考解答公布，得勝者文教公民科解題老師張雪雲分析考題。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

大學分科測驗今（14）日進行第二天，最後一節考科為「公民」，得勝者文教提供試題參考解答，但正確答案仍以大考中心公布為準。得勝者預估，今年公民科的5標（頂、前、均、後、底）分別為「50、45、37、30、24」級分。

得勝者文教解題老師張雪雲表示，今年公民科試題融入媒體識讀、貸款機制、犯罪與刑罰、消費者剩餘等生活情境，整體相當「燒腦」，補教老師們解題時也討論得十分激烈，認為大考中心命題相當用心，不僅兼顧知識性與情境感，也符合素養導向精神。

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▼大學分科測驗「公民科」參考解答公布。（圖／得勝者文教提供）

▲▼大學分科測驗「公民科」參考解答公布。（圖／得勝者文教提供）

▲▼大學分科測驗「公民科」參考解答公布。（圖／得勝者文教提供）

▲▼大學分科測驗「公民科」參考解答公布。（圖／得勝者文教提供）

▲▼大學分科測驗「公民科」參考解答公布。（圖／得勝者文教提供）

▲▼大學分科測驗「公民科」參考解答公布。（圖／得勝者文教提供）

▲▼大學分科測驗「公民科」參考解答公布。（圖／得勝者文教提供）

▲▼大學分科測驗「公民科」參考解答公布。（圖／得勝者文教提供）

▲▼大學分科測驗「公民科」參考解答公布。（圖／得勝者文教提供）

▲▼大學分科測驗「公民科」參考解答公布。（圖／得勝者文教提供）

▲▼大學分科測驗「公民科」參考解答公布。（圖／得勝者文教提供）

▲▼大學分科測驗「公民科」參考解答公布。（圖／得勝者文教提供）

張雪雲指出，今年與去年最大的不同，在於去年較難的是問答題，今年則是選擇題爭議較多，包含第3、10、16、20、23及28題，都花了不少時間討論。整份試卷涵蓋選舉、文化、政府制度、國際政治、中國政治及公民不服從等議題，廣度與深度兼具，若沒有扎實基本概念，作答並不容易。

她表示，今年整體難度屬於「中間偏難」，選擇題較具挑戰性，但問答題相對容易拿分。她認為，這份試卷真正考驗學生「知識、閱讀、判斷」三個層面的能力，不再只是死背課本，也能看出大考中心在命題上的用心。

▲▼大學分科測驗落幕，得勝者文教也做出總評。（圖／得勝者文教提供）（圖／記者林育綾攝）

▲大學分科測驗落幕，得勝者文教也做出總評。（圖／記者林育綾攝）

分科測驗落幕，得勝者文教也做出總評，補教師陳佑榮表示，考生接下來應提早規畫選填志願，不要只看校名或分數，也要比較科系特色、採計方式及未來發展。他建議，可依自身興趣與優勢，評估「學校」與「科系」的取捨，並多向師長、學長姐請益，避免等到放榜後僅剩5天選填志願時，才倉促做決定。

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