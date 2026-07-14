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跨河搬家也沒用！恐怖殺人象追殺一家14年　深夜踩死媳、孫

▲波札那宣布取消狩獵大象禁令，恐怕讓非洲 象的生存權更加惡化。圖為波國境內的非洲象。(圖／達志影像／美聯社)

▲尼泊爾恐怖殺人象，追殺同一家人14年。(示意圖／達志影像／美聯社)

記者柯振中／綜合報導

尼泊爾奇特旺國家公園日前發生野象殺害母子慘案，背後牽扯出一段家族悲劇。受害者家屬薩尼查拉·波特（Shanichara Bote）14年前目睹父母遭野象踩死，為了避難舉家渡河搬遷。未料在14年後，這頭野象竟再度找上他們、趁著午夜闖入並殺害他的兒媳與孫子。

躲不過的殺人象！舉家搬遷14公里仍遭破門襲擊

綜合外媒報導，時間回溯至2012年12月16日，薩尼查拉的父親布迪拉姆與母親加拉里，在尼泊爾馬迪地區的集市上，遭到奇特旺國家公園邊緣的惡名昭彰「殺人象」杜爾貝（Dhurbe）踩踏身亡，讓當時在現場的薩尼查拉悲痛不已。

為了擺脫杜爾貝的侵擾，薩尼查拉隨後決定舉家連根搬遷，帶著家人渡過雷烏河、繞過國家公園的核心邊界，並跨越拉普蒂河，最終選擇在賈加特普爾（Jagatpur）重新定居，距離父母遇害的地點相隔至少14公里。他原本以為拉開了地理距離，就能讓家族遠離野象的攻擊陰影。

大河也擋不住！14年前踩死父母今再奪兒孫兩命

怎料時隔約14年左右，杜爾貝竟跨過了大河，11日午夜出現在薩尼查拉新家附近，並且強行破門闖入，襲擊薩尼查拉25歲的兒媳阿希卡·波特（Ashika Bote），以及年僅4歲的孫子巴拉特·波特（Bharat Bote），導致兩人不幸喪生。

案件發生後，薩尼查拉感到十分難以置信，沒想到14年前父母遭遇杜爾貝襲擊身亡，如今兒媳、孫子也遇害，讓他相當痛苦。追溯杜爾貝的暴力歷史，自2010年起牠便頻繁襲擊人類。當地政府為了追獵，2012年斥資160萬盧比派遣軍隊展開射殺行動，當時大象雖遭擊傷，但仍成功逃入深林。

後續為了掌握杜爾貝的動向，專家在牠的身上安裝了追蹤項圈，且幾年來數度更新設備，以掌握殺人象的行蹤，怎料如今又傳出憾事，科技監控形同虛設。尼泊爾國家公園和野生動物保護部高級生態學家哈里·巴哈杜爾·阿查里亞（Hari Bhadra Acharya）指出，法律雖允許消滅被判定有攻擊性的野象，但須有明確證據與審批。

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