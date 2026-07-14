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18歲、17歲情侶台南黃金海岸雙亡！　檢警解剖曝最新進度

▲被通報失蹤協尋人口的中部18歲男子與17歲少女，7月10日晚上被發現在南區黃金海岸海徎成浮屍，台南地檢署檢察官14日下午會同法醫完成解剖相驗。（示意圖，記者林東良攝，下同）

▲被通報失蹤協尋人口的中部18歲男子與17歲少女，10日晚上被發現在南區黃金海岸海域成浮屍，台南地檢署檢察官14日下午會同法醫完成解剖相驗。（示意圖，記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

中部一對18歲與17歲的年輕男女，7月10日投宿台南一間旅館，台南市警六分局接獲失蹤人口協尋追查，2人所乘機車停放往南區黃金海岸旁，經警消及海巡人員展開搜尋，當晚發現2人浮屍，台南地檢署檢察官與法醫14日下午完成解剖，檢方表示，確切死因仍須等待解剖鑑定報告，並綜合相關事證後才能確認真正死因。

據了解，10日下午3時左右，台南市警六分局灣裡所接獲中部警方失蹤人口協尋通報，指一對18歲、17歲男女（疑為情侶）投宿台南南區一間旅館，2人疑有尋短意圖。六分局灣裡派出所員警立即前往查處，但2人已不在房內。

警方調閱沿線監視器追查，發現2人騎乘機車往台南市南區黃金海岸方向行駛，隨後在黃金海岸船屋附近發現其機車。經查，該機車自10日凌晨2時許起停放該處，距發現機車時間已長達約18小時。

警方當晚8時15分緊急通報消防局及海巡署協助搜尋，消防局共出動3車、10人，會同海巡人員在黃金海岸周邊展開搜尋。因當時海象及視線不佳，搜救人員持續在岸際搜尋，當晚近9時陸續在消波塊及海域中尋獲2人，經確認2人均已明顯死亡而未送醫。

▲被通報失蹤協尋人口的中部18歲男子與17歲少女，7月10日晚上被發現在南區黃金海岸海徎成浮屍，台南地檢署檢察官14日下午會同法醫完成解剖相驗。（示意圖，記者林東良攝，下同）

警方後續依法通知家屬進行身分確認，並報請台南地檢署檢察官相驗。檢察官與法醫14日下午完成解剖，檢方指出，2人確切死因仍須等待解剖鑑定報告出爐，並綜合現場跡證及相關調查結果後確認。

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