口湖牽水車藏邁入181週年　7月20、21日重現百年祭典文化

▲國家重要民俗「口湖牽水車藏（狀）」181週年系列活動今日啟動，地方代表共同揭開百年祭典序幕。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

國家重要民俗「口湖牽水車藏（狀）」邁入第181週年，今年系列活動今（14）日在口湖鄉金湖萬善爺廟舉行啟動記者會。活動自農曆6月1日至9日陸續展開，其中農曆6月7、8日（國曆7月20、21日）將迎來祭典正日，安排挑飯擔、放水燈、牽車藏、燒車藏等重要科儀，追思1845年清道光25年水患罹難先民。

雲林縣長張麗善說明，清道光25年間，口湖、四湖一帶曾發生嚴重水患，造成數千人罹難，地方居民為撫慰亡靈、追思先民，逐漸形成延續至今181年的牽水車藏祭典。這項祭典不只是宗教儀式，更承載地方共同記憶，透過挑飯擔、放水燈、排車藏、牽車藏、倒車藏、燒車藏、追思會及萬人塚點燈等科儀，傳遞尊重生命、慎終追遠，以及人與自然共存的重要精神。

張麗善指出，面對近年極端氣候頻繁，縣府持續與中央合作推動治水工程，強化防洪設施，降低天然災害對民眾生命財產造成的影響。她也強調，無形文化資產是地方最珍貴的歷史記憶，感謝金湖萬善爺廟、蚶寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟等保存團體，以及多年投入祭典工作的志工夥伴，讓這項百年民俗得以延續。

▲口湖牽水車藏（狀）透過挑飯擔、放水燈、牽車藏等科儀，追思1845年水患罹難先民，延續181年地方記憶。（圖／記者游瓊華翻攝）

文化觀光處長謝明璇表示，金湖萬善爺廟、蚶寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟管理委員會，於113年登錄為「口湖牽水車藏（狀）」保存者，在文化部文化資產局及縣府支持下，持續推動保存維護工作，今年系列活動除傳統祭典外，也規劃歷史文化展覽、青年挑飯擔體驗、糊車藏工藝體驗、文化桌遊、導覽人才培訓及祭典期間雙語導覽等多元內容，希望透過文化教育與青年參與，讓更多民眾了解這項珍貴無形文化資產，延續地方文化生命力。

縣議長黃凱表示，口湖牽水車藏（狀）是全國重要民俗，也是雲林極具代表性的文化資產，祭典背後蘊含撫慰亡靈、尊重生命與慎終追遠的深厚精神，期待中央、地方及民間持續合作，讓這項文化瑰寶持續傳承。

金湖萬善爺廟主任委員吳水源表示，今年活動自農曆6月1日至9日展開，期間安排豎燈篙、梁皇寶懺、三朝道教科儀、放水燈、牽水車藏（狀）及燒車藏（狀）等儀式，歡迎民眾前往金湖、蚶寮及下寮參與，感受百年祭典的文化魅力。

口湖鄉長李龍飛及縣議員蔡孟真、黃文祥也表示，牽水車藏（狀）是東南亞少見且獨具特色的重要祭典，不僅展現地方對先民的追思，也具有生命教育與文化傳承意義，邀請全國民眾走進口湖，體驗雲林獨特的人文底蘊。

▲口湖牽水車藏（狀）透過挑飯擔、放水燈、牽車藏等科儀，追思1845年水患罹難先民，延續181年地方記憶。（圖／記者游瓊華翻攝）