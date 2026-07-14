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快訊／台中國際會展中心48歲男「意識模糊」　4救護人員搶命　

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▲台中國際會展中心今日下午出現救護車。（圖／民眾提供）

記者許權毅／台中報導

台中國際會展中心今日舉辦「茶、酒、咖啡暨烘焙展」，原訂活動到昨日為止，因應巴威颱風台中放假，而展延多一日至今日。不料今日16時許，活動進入尾聲時，傳出現場有一名48歲男性疑似急性病症，出現意識模糊，4名救護人員趕緊前往搶救。

台中市消防局今日16時39分獲報後，立即啟動雙軌救護，派遣水湳分隊與博館高級救護隊前往，共4名救護員進入會展中心4樓，發現男子出現口齒不清、意識模糊等情況，目前後送中港澄清醫院治療。

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