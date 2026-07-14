追查問題油！第3批流向雲林　衛生局累計稽查166家業者

▲雲林縣衛生局持續追查中聯問題油品流向，截至13日已完成166家業者稽查，未發現受影響產品持續販售。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

中聯油脂公司大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘超過法定限量。雲林縣衛生局表示，7月3日接獲台中市食品安全處通報後，立即啟動食品安全應變機制，針對第3批超標油品展開全面追查，並通知相關業者預防性下架及停止販售。截至昨（13）日止，已完成166家業者稽查，現場均未發現受影響產品持續陳列販售。

衛生局指出，此次通報涉及中聯油脂股份有限公司大豆沙拉油（油槽批號315-1150510），為第3批檢出苯駢芘超標的問題油品，下游流向涵蓋食品業及飼料業者，其中飼料業者已移由縣府農業處接續辦理查核。

經清查，本次共有10家雲林縣食品業者列入追查名單。衛生局獲報後立即逐一通知業者停止販售相關產品，同時要求進行預防性下架、清點庫存及配合後續回收作業，避免問題產品流入市面，降低消費風險。於7月13日再派員查核20家販售通路，累計已完成166家食品業者及販售場所稽查，均未發現受影響產品仍在架販售，顯示下架措施已逐步落實。

衛生局長曾春美表示，食品安全攸關民眾健康，衛生局將持續依據衛生福利部食品藥物管理署公布的最新產品流向資訊，擴大追查問題產品，並加強現場查核及回收監督，務求阻絕風險產品流入消費市場。衛生局也提醒食品業者，應落實產品追溯追蹤及自主管理制度，主動配合下架與回收作業。如有食品安全相關疑問，可向雲林縣衛生局或縣府1999便民專線洽詢。





▲雲林縣衛生局持續追查中聯問題油品流向，未發現受影響產品持續販售。（圖／記者游瓊華翻攝）