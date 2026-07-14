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全富公益夏令營展現ESG行動力　三代攜手搓湯圓、共學食農教育

▲2026全富跨代共創公益夏令營登場

▲2026全富跨代共創公益夏令營登場。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

一顆湯圓，揉進客家文化；一堂課，串起三代情感；一座農場，連結世界。由桃園市小農手匠發展協會主辦、全富開發公司第二年公益贊助的「2026全富跨代共創公益兒童夏令營」，14日起迄25日分二梯次在桃園市中壢區小農手匠友善農場登場，期落實推動食農教育、文化傳承與永續發展。

全富開發董事長潘上甫說，今年夏令營的一大特色，是把「跨代共創」真正帶進課程。協會邀請社區擅長米食製作的黃兆睦及料理的薛麗惠老師，帶領多位社區媽媽擔任講師，其中部分講師同時也是參與夏令營兒童的爺爺、奶奶。

打造跨代共學 揉進客家文化、融入國際視野

透過爺奶、媽媽與孩子一起打粢粑、搓湯圓及遊戲互動，讓客家米食文化不只停留在課本或展演，而是在三代共同參與的過程中，成為可以親手觸摸、品嘗與記住的生活記憶。

▲2026全富跨代共創公益夏令營登場

▲全富開發董事長潘上甫（左3）專注搓湯圓。（圖／記者楊淑媛攝）

今日上午活動以做「五行湯圓」為主題，結合中壢在地農產與不同國家的飲食文化。中壢在地稻米達人黃兆睦協助製作適合教學使用的米糰，並帶領孩子認識客家人逢年過節、迎賓與團聚時常見的粢粑及湯圓文化。現場由客家媽媽們示範米食製作，再讓兒童透過分組遊戲與實作，在歡笑中理解客家飲食背後所蘊含的分享、團圓與惜福精神。

五種天然食材入色　湯圓呈現繽紛色彩

五行湯圓也融入中壢在地農產品，以南瓜製作黃色湯圓、火龍果製作紅色湯圓、斑蘭葉製作綠色湯圓，還有紫薯做的紫色湯圓，加上白色糯米的白色湯圓，透過天然食材呈現繽紛色彩，不添加人工色素。孩子們在現場共同搓湯圓、觀察食材、品嘗成果，不但學習客家米食，也認識稻米、香草、水果及不同文化如何在一張餐桌上相遇。

▲2026全富跨代共創公益夏令營登場

▲五種天然食材入色，湯圓呈現繽紛色彩。（圖／記者楊淑媛攝）

為增加國際交流內容，活動特別邀請德國青年MAX馬克思介紹德國香草兒童啤酒（Fassbrause）的製作方式與飲用文化。MAX馬克思以英文及不甚流利的中文向小朋友，介紹Fassbrause的製作方式與飲用文化。他說這是一種不含酒精、適合兒童飲用的香草風味飲品，課程結合農場栽種的芳香萬壽菊香草，讓孩子從味覺與生活經驗認識德國文化。

食農教育讓孩子們　重新連結土地、家庭與文化

全富開發董事長潘上甫說，去年第一次支持公益兒童夏令營，結業式時，許多孩子開心圍著他，親切地喊著「潘叔叔，明年還要再辦！」這份真誠的期待，成為企業持續投入的重要動力；而去年20個名額，許多家庭未能參與；看到成果與需求後，今年決定加碼，希望更多孩子留下美好的暑假回憶。

▲2026全富跨代共創公益夏令營登場

▲食農教育從餐桌開始。（圖／記者楊淑媛攝）

潘上甫表示，企業除了追求穩健發展，也應重視在地文化傳承、永續發展與兒童教育。ESG不是口號，也不是一份報告，而是企業與地方一起成長，把資源投入教育、文化與下一代。「我們希望孩子記住的不只是夏令營，而是這片土地帶給他的感動。企業願意陪伴地方、陪伴孩子，就是永續最好的開始。」

桃園市小農手匠發展協會理事長余孟芬表示，現代教育不只是知識的累積，更重要的是讓孩子重新連結土地、家庭與文化。今年從客家米食、德國香草飲品、印尼斑蘭葉，到中壢在地南瓜、火龍果與稻米，希望孩子在同一場活動中看見家鄉，也看見世界。當長輩願意教、青年願意陪、企業願意支持，文化就不只是被保存，而是能夠繼續在下一代的生活裡成長。

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