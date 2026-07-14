雲林拚電動車產業聚落！雲科大1.4億元人才基地揭牌

▲國立雲林科技大學「智慧電動車電控系統區域產業人才培育基地」揭牌，中央、地方及產學界代表共同見證。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

國立雲林科技大學昨（13）日舉行「智慧電動車電控系統區域產業人才培育基地」揭牌典禮暨成果展示，總經費約1.4億元，由教育部補助1.2億元、校方自籌2000萬元建置，將以智慧電動車、自駕AI、車用電控系統及智慧座艙為核心，培育跨域技術人才。

揭牌典禮現場展示智慧電動車控制系統、AI運算設備及多項學生研發成果，吸引產官學界代表駐足參觀。與會來賓共同見證基地啟用，也象徵雲林朝向智慧移動產業發展再跨出一步。雲林縣長張麗善受邀出席表示，縣府正積極推動斗六電動車產業園區，未來將結合雲科大人才培育基地，串聯產官學研資源，打造完整電動車產業聚落，提升雲林產業競爭力。

近年全球電動車與人工智慧產業快速發展，人才培育已成為產業競爭的重要關鍵。她感謝雲科大校長張傳育率領團隊積極向教育部爭取資源，成立智慧電動車人才培育基地，並透過ETM聯盟及台灣電動車產業聯盟，建立產學合作平台，為地方產業發展奠定基礎。

▲雲科大展示智慧電動車電控系統、AI運算及智慧座艙等研發成果，展現人才培育能量。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善指出，縣府自2022年起盤點雲科大周邊及斗六南側約241公頃土地，推動斗六電動車產業園區，目前正由內政部都市計畫委員會審議中，希望未來與雲科大人才基地形成互補，建構從人才培育、技術研發到產業落地的完整鏈結，實現「在地培育、在地就業」目標。

教育部技術及職業教育司司長楊玉惠表示，目前全台已建置4座智慧電動車人才培育基地，雲科大憑藉AI、資通訊及電控技術優勢，將以智慧座艙及車用電控系統為發展特色，未來相關設備也將開放中部地區大專校院共享，配合雲林電動車產業園區發展，建立完整的人才培育網絡。

雲科大校長張傳育說明，基地整合校內6個系所、50位教師共同投入，規劃智慧電動車跨域課程，並建置智慧電動車系統整合、車用PCB與智慧座艙電控、AI訓練及造型設計等4大實作場域，透過產學合作與實務操作，培育兼具電子、機械、資訊及設計整合能力的跨域人才，縮短學用落差，滿足產業需求。

雲科大強調，「智慧電動車電控系統區域產業人才培育基地」也是教育部推動「中部地區汽車零組件產業聚落轉型升級」的重要計畫，未來將持續結合產業界及學術研究能量，協助中部汽車零組件產業轉型，提升智慧移動產業競爭力。

▲雲科大建置4大實作場域，整合電子、機械、資訊及設計跨域課程，培育智慧電動車產業人才。（圖／記者游瓊華翻攝）