馬太鞍「求生英雄」60歲主任遭洪水沖9km　卡泥猛動15小時

▲馬太鞍「求生英雄」60歲鄧姓主任遭洪水沖走奇蹟生還。（圖／新城鄉公所，下同）



記者許力方／綜合報導

花蓮馬太鞍溪6月時因豪雨導致溪水暴漲，順安村60歲鄧姓男子協助撤離施工機具時，不幸連人帶車遭洪水沖走，失聯長達15小時後奇蹟獲救。新城鄉公所14日前往慰問，發放急難救助金，鄧男回憶當時，自己第一時間便跳車，之後遭洪流衝擊近9公里，石塊不斷撞擊全身，最後他下半身卡在淤泥中，他只能不斷活動身體呼救。

公所慰問援助 傷勢嚴重待復健

新城鄉公所表示，事發後村幹事確認鄧男為順安村居民，鄉長何禮臺第一時間即表達關心，並於住院期間多次致電慰問，同時指示社會課協助辦理急難救助。得知鄧男出院返家休養後，公所隨即安排慰問行程，由社會課長李麗娟代表鄉長致贈急難慰問金，新城鄉民代表會副主席張美華、順安村長黃仲祥及專員李紳旭也到場關心。

公所指出，鄧男目前獨居，以工地主任工作維生，家庭收入來源單一，兒子長年在外縣市工作。此次事故造成全身多處深層撕裂傷，已接受3次清創手術，後續仍須持續治療與復健，短期內無法工作，家庭經濟面臨沉重壓力。

遭洪流沖9公里 卡淤泥苦撐15小時

回憶事發當時，鄧男表示，溪水暴漲瞬間，第一時間便跳車逃生，但因洪水猛烈撞擊車輛，手部來不及收回遭車門夾傷。之後一路遭洪流及土石沖擊，全身不斷遭石塊撞擊，只能努力讓頭部露出水面維持呼吸。

他說，自己一路被兩波洪水沖刷約9公里，甚至穿越馬太鞍便橋下方，最後受困河道淤泥中，下半身深陷泥沙。為避免身體持續下陷，只能不斷活動身體、保持清醒並持續呼救，最終在失聯約15小時後順利獲救。他坦言，後續仍有漫長復健之路，但能夠平安活下來，已是最大的幸運。

鄉親封「求生英雄」 鄉公所持續關懷

順安村長黃仲祥表示，鄧男平安返家後，許多鄉親主動前往探視，大家都稱他是「求生英雄」，也展現社區互助互愛的精神，希望他能早日康復、恢復正常生活。

鄉長何禮臺表示，鄧男在災難中展現驚人的求生意志與生命韌性，令人敬佩，也感謝所有投入搜救工作的警消及相關單位協助救援。鄉公所將秉持即時關懷精神，除提供急難慰問金外，也會持續關心其生活與復原情況，協助連結各項社會福利資源。