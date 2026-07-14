雲林銀光樂活園區再推進　台大長照教學大樓打造高齡照護基地

▲立法院長韓國瑜、雲林縣長張麗善、台大醫院雲林分院院長馬惠明等人共同參與啟動儀式，象徵各界攜手推動長照建設。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

因應高齡化社會長照需求，雲林縣政府與台大醫院雲林分院昨（13）日舉辦「長照教學大樓（雲林銀光樂活園區）進度說明會」，向各界說明工程最新規劃與推動進度。這項總經費約26.4億元的建設，未來將提供200床住宿式長照服務，並整合醫療、長照、教學、研究及智慧科技，打造雲林高齡照護的重要基地。

活動現場冠蓋雲集，包括立法院長韓國瑜、雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、許宇甄、台大副校長楊志新、台大醫院雲林分院院長馬惠明及地方民意代表、企業界與旅外雲林鄉親等出席，共同關心雲林長照建設發展。會中並舉行「聚沙成塔、眾志成城」啟動儀式，與會者將象徵希望的流沙注入模型，象徵中央、地方、醫界、企業及民間共同攜手推動重大建設。

雲林縣長張麗善說明，雲林65歲以上人口比例已達22%，正式邁入高齡社會，依推估，每位長者平均約有8至9年的長期照護需求。雖然縣內住宿式長照床位已完成現階段布建目標，但隨著人口老化，未來需求仍將持續增加，因此縣府與台大醫院合作推動銀光樂活園區，希望建立更完善的長照服務體系。

▲台大醫院雲林分院長照教學大樓未來將提供200床住宿式長照服務，並整合醫療、教學、研究及智慧照護功能。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善指出，縣府自2020年推動計畫以來，整合衛生、城鄉發展、地政、財政及文化觀光等單位，歷經超過17次跨機關協調及審議，完成都市計畫變更及基地調整，並無償撥用市值約12億元土地供興建使用，協助計畫逐步完成各項行政程序。長照教學大樓總經費約26.4億元，其中除衛福部補助3億元外，興建經費由醫療體系自籌、政府補助及民間募款共同分擔。

立法院長韓國瑜表示，台大醫院雲林分院長期守護雲林鄉親健康，長照教學大樓未來將讓醫療照護向下扎根，讓長者獲得更完整的照顧。他也呼籲中央、地方及朝野民意代表共同合作，支持這項攸關地方發展的重要建設。立委張嘉郡指出，後續將持續向中央爭取補助經費，希望儘速補足資金缺口，讓長照教學大樓如期推動，除提供在地長照服務，也能培育更多醫護及照護專業人才。

台大醫院雲林分院院長馬惠明表示，長照教學大樓除規劃200床住宿式長照床位外，也將設置日間照顧、失智照護、高齡醫學教學研究及智慧照護等多元功能空間，未來將整合醫療、照護、教育、研究與智慧科技，建立可實證、可複製的醫養整合模式，打造全國具示範性的高齡照護平台。台大副校長楊志新也說，長照已是國家重要政策，台大在雲林推動長照教學大樓，不僅肩負住宿照護功能，也兼具教學及研究任務，未來可望成為全國高齡照護的重要示範據點。

雲林縣衛生局長曾春美強調，縣府已完成都市計畫變更及各項前置行政程序，未來將持續協助中央及台大醫院推動後續作業，期盼中央儘速核定補助計畫，加快工程進度，滿足地方日益增加的長照需求。

▲雲林縣政府與台大醫院雲林分院舉辦「長照教學大樓（雲林銀光樂活園區）進度說明會」，說明工程最新進度。（圖／記者游瓊華翻攝）