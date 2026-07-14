致癌油誰負責？　卓榮泰：閣員適不適任我自然會處理

▲行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良針對中聯毒油事件備詢 。（圖／記者劉耿豪攝）



記者陳家祥／台北報導

中聯致癌油風波持續延燒，立法院今（14日）邀行政院長卓榮泰針對食安監管機制缺失進行專案報告並備詢。民眾黨立委邱慧洳問及閣員去留問題，卓說，今天來這裡做專案報告是對於中聯油品的事情，不是來討論內閣的問題，「內閣閣員有適任、不適任，有行政責任再追究，我自然會處理」。他也承諾，一周內會把該修的子法修好，該修的食安法草案送出來。

邱慧洳說，104年食藥署函釋，只要有安全疑慮，縱使採樣的結果沒有出來也可以預防性下架；卓榮泰說，「跟你講106年的事情，你跟我談104年的規定？」邱說，106年的規定只有卓手上有，其他人沒有、網路上遍尋不著；卓反擊，「一個認真的委員，我們講了那麼多天了，妳也該查得到，查不到也來要得到」，接著苦笑看向一旁的石崇良。

後續邱慧洳接著問，為什麼7月5日石崇良會對媒體說，「第二層的商品沒下架，我第一時間也覺得怪怪的」？石回應，當時經過食品風險評估諮議會，很多的專家、委員共同訂出處理原則，按照當時原則是屬於第八類，只下架在第一層；石說，當時他認為，第二層的食品樣態還是很多，當然有些用的很少，但還是有些部分的含油量較高，有比較高的成分，才會有專家會議在7月4日討論。

邱慧洳指出，明明有一個可以救援的「神函釋（指民國104年食藥署函釋）」，為什麼不使用？若這函釋不好，早就在106年下架原則出來後就廢止。石崇良說，因為當時只是食藥署的函釋，所以後面才會召開食品風險評估諮議會，根據所有專家共識之後定出原則，不會永遠都是個案式的判定，要訂出一個共通性原則。

邱慧洳追問，食安辦功能之一是督導業者在推行食品安全時，展現自律精神，請問食安辦好好督導嗎？石崇良受訪時提到「業者所提供的樣本造假」，食安辦的作用在哪裡？石說，根據食安法，主管機關有兩個，在地方是地方縣市政府，在中央是衛福部，食安辦最主要是跨部會協調。

邱慧洳說，蔡英文總統說不能解決食安的政府就是不及格，所以食安辦不及格；卓榮泰則反稱，「委員妳完全不聽我解釋」。邱接著表示，蔡總統也說過，做不好就換人做，什麼時候要換人做？卓榮泰強調，應該把這件事情好好做好，一周內會把該修的子法修好、食安法草案送出。

邱慧洳接著指出，10年前民進黨團就批評過馬政府，法會自己把食安全品管理好嗎？法不會，現在的政府也不會把食品安全管理好，「江宜樺要下台、馬英九要道歉，對照現在誰要下台？卓榮泰要下台？賴清德要道歉？」

邱慧洳追問，上台靠機會下台靠智慧，請問現在的卓內閣，有這樣的智慧嗎？請問誰要下台？請問這件事有人要負起責任，誰要下台？

卓榮泰表示，剛剛報告的就是從6月30日到現在每一天的作為，今天來這裡做專案報告是對於中聯油品的事情，不是來討論內閣的問題，「內閣閣員有適任、不適任，有行政責任再追究，我自然會處理」。