鮑魚大亨棄保潛逃　胞妹、姪女涉「藏匿人犯」不起訴原因曝

▲鍾文智逃亡遭通緝，胞妹、姪女與帳房涉嫌藏匿人犯因罪證不足，獲不起訴。（資料照／翻攝刑事局）

記者劉昌松／台北報導

「鮑魚大亨」鍾文智去年在炒股案判刑定讞後棄保潛逃，檢警追查周遭親友涉嫌藏匿人犯的責任，發現鍾文智胞妹與帳房葉仲清，疑似分別提供上百萬元資金、車輛協助鍾文智逃亡，鍾文智的行蹤也曾與姪女重疊，雙方疑有接觸，但深入調查後認為，3人涉案嫌疑不足，14日偵查終結，處分3人都不起訴。

鍾文智因炒作多檔TDR憑證獲利4億餘元，2025年3月12日遭最高法院判刑30年5月定讞的當天，就從台北市信義區搭計程車趕到新北市石碇山區下車，與國中同學鄭畯中，同鄉馮建英會合，接連更換2輛轎車，最後搭乘游致暐駕駛的TOYOTA從頭城交流道下匝道，再伺機從宜蘭搭船逃往大陸，鍾文智遭通緝，鄭、馮、游都已被起訴涉嫌藏匿人犯。

台北地檢署持續指揮警調單位追查，發現鍾文智最後搭乘的TOYOTA當時登記在帳房葉仲清名下，事先開上山作為接駁之用，且在鍾文智逃亡的前後數日內，胞妹鍾文宜多次到銀行辦理多個帳戶結匯超過百萬元，疑似在預備鍾文智的海外生活資金，而鍾文宜的女兒、鍾文智姪女李佩蓁還被發現，手機訊號一度與鍾文智在南部的行蹤重疊，更是啟人疑竇。

▲鍾文智帳房葉仲清名下車輛曾被鍾文智用來逃亡。（資料照／記者劉昌松翻攝）

但3人都否認參與或協助鍾文智逃亡，鍾文宜表示自己是公司財務，當時公司有大量股票交易，她只是負責去調度資金；李佩蓁則喊冤，確實曾出差到南部，但不知道當時鍾文智也在那裡，兩人沒有見面或接觸；葉仲清則表示本來就要賣車子了，當時把車子借出去沒問用途，不知道被鍾文智拿去當逃亡工具。

檢察官調查，鍾文宜與李佩蓁母女辯詞，與公司提供相關事證相符，至於葉仲清雖然另因涉及幫鍾文智去派出所喬報到簽名而遭起訴，但在鍾文智逃亡的關鍵期間，監視器沒有拍清楚他的TOYOTA轎車是被誰開到山區待命，只拍到最後是游致暐把車開回信義區停放，因3人涉嫌幫助鍾文智逃亡的罪證不足，處分不起訴。