沈有忠：「民族團結法」鋪墊習近平21大連任法律基礎

▲陸委會副主委沈有忠。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會副主委沈有忠14日表示，中共「民族團結進步促進法」以民族團結為名，實質上是鋪墊中共總書記習近平在21大尋求第四任期的法律基礎，也就是以民族團結為名，實質上是要進一步鞏固中國共產黨的專制領導以及習近平的一人領導、終身領導。

沈有忠14日出席「民族團結進步促進法對兩岸交流的影響」座談會，他在致詞時指出，中共對台法律戰與強迫統一的手法在數量上和實質意涵上都出現劇烈轉變，持續破壞兩岸關係的現狀。這部法律不應被視為中共內部的行政規範，而是中共近年來企圖對台灣「長臂管轄」、「跨境鎮壓」的法律化、制度化甚至常態化，此舉不但破壞兩岸關係的現狀，更對我國國家安全與社會安定構成了前所未有的挑戰。

沈有忠提到，民族團結進步促進法規範模糊且具域外效力，將中共政治管轄與思想控制延伸至全球，對民主自由人士施加跨境鎮壓，已引起日本、美國、加拿大及歐洲議會等國際社會高度憂慮。

▼中共總書記習近平。（圖／路透）



沈有忠強調，民族團結進步促進法明確要求武裝力量、社會團體、企業組織都要服從中國共產黨的領導，顯然是以民族團結為名，實質上是鋪墊習近平在21大尋求第四任期的法律基礎，也就是以民族團結為名，實質上是要進一步鞏固中國共產黨的專制領導以及習近平的一人領導、終身領導。

沈有忠說，政府將依循總統指示從「預防」、「保護」、「反制」三面向積極作為，並持續與民主友盟合作，共同反制跨境鎮壓、堅守自由民主與人權法治的普世價值。

沈有忠呼籲，國人應審慎評估赴陸風險，而政府也將持續強化防範民族團結進步促進法對兩岸交流帶來的負面影響，並透過各種方式讓民眾識讀中國大陸，凝聚國人共識，共同守護民主自由的台灣。

沈有忠還說，「政府絕不同意中共透過暴力與法律恐嚇迫使台灣社會噤聲，也會持續強化維持兩岸和平穩定現狀的作為，並與國際社會共同關注中共跨境鎮壓的行動。」