咬下險沒命！紅豆餅竟藏「生鏽鐵釘」網友戰翻　衛生局稽查

▲有網友購買紅豆餅食用，卻驚見內餡藏一根生鏽鐵釘。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

任誰遇到都無語了！有高雄民眾到三民區一家紅豆餅攤車購買紅豆餅，回到家大口享用，沒想到卻咬到一根生鏽大鐵釘，他將離譜畫面放上網路，有網友認為太扯，也有另一派網友認為畫面有造假之嫌。衛生局今（14）日前往店家稽查，但攤台沒有營業，將擇日再前往。

本來只是想吃紅豆餅解饞，卻吃到一根生鏽大鐵釘！發生在高雄樹德家商附近，有消費者購買紅豆餅回家享用，卻發現紅豆內餡插著一根大鐵釘，該名網友將畫面拍下發上網路，坦言畫面看起來很像刻意做手腳，但應該沒有人會拿食安問題開玩笑，強調僅是將實情說出來。

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網友看完照片後直呼：「太扯了，公布店家吧」、「這要確⋯」，不過也有部分網友認為，一根大鐵釘長度逼近一個紅豆餅大小，且直直的插在正中央，就算咬到也會受傷，質疑畫面恐有作假成分：「鐵釘明顯超過紅豆餅的範圍了，怎麼可能店家沒發現」、「這麼明顯，餡料放置在裡頭，怎可能不知道」。

衛生局今（14）日獲報後隨即派員至現場查察，不過現場攤台沒有營業，衛生局將依既定作業程序於營業前派員稽查。

衛生局表示，依《食品安全衛生管理法》第15條第1項第1款暨同法44條第1項第3款規定，倘若食品業者販售食品含異物，可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲餐飲業者，務必恪遵食品安全衛生相關法規，維護食安與市民健康。民眾若有任何食品衛生問題，也可洽衛生局食品衛生科（07-7134000轉食品衛生科）反映。