暑假孩童在家防火別大意　台南消防上廣播宣導安全觀念

▲台南市消防局第七大隊前往勝利之聲廣播電台，向聽眾宣導暑期居家防火安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假期間孩童在家時間增加，居家防火安全更不能輕忽，台南市消防局第七大隊14日下午由南門分隊隊員梁恆瑋、楊宸瑋前往勝利之聲廣播電台，透過廣播向市民宣導居家防火、公共場所避難及住宅用火災警報器等安全觀念，並提醒民眾慎防不肖人士假冒消防人員推銷住警器。

消防人員提醒，家長應避免讓孩童玩弄打火機、火柴等火源，也不可讓孩子自行操作瓦斯爐具或接觸危險電器。平時應將火源妥善收納，並定期檢查家中電器及延長線使用情形，以降低火災發生風險。

暑假出遊入住飯店，或前往百貨公司、電影院及賣場等公共場所時，民眾應先確認安全門、逃生出口及避難方向，養成「先找出口，再開始活動」的安全習慣。

消防局指出，若遇火災應保持冷靜，依照現場工作人員引導迅速避難，切勿搭乘電梯，以免因停電或電梯故障受困。

第七大隊大隊長石家源表示，防災教育應從小紮根，讓孩子不僅懂得保護自己，也能將正確防災觀念帶回家庭，共同提升全民防災意識。

消防局長楊宗林提醒，居家應裝設住宅用火災警報器，並定期測試功能，確保火災發生時能及早偵測、及時示警，爭取寶貴逃生避難時間。

楊宗林也提醒，近期有詐騙集團利用民眾重視消防安全的心理，假冒消防人員推銷所謂「補助住警器」，並要求支付費用。政府提供的相關補助不會向民眾收取任何費用，若遇可疑推銷，應提高警覺並查證身分，避免受騙。



台南市長黃偉哲表示，希望透過廣播電台等多元管道，將防火防災觀念傳遞給更多市民。市府也持續爭取住宅用火災警報器相關預算，提升居家安全及全民防災意識，讓每名孩子都能快樂放暑假、平安過暑假。