生前痛喊媽媽！陸少年運動員遭捅死　當地人卻指：他是去嫖娼

▲遭捅死的男學生為體育生。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

內蒙古烏拉特前旗一名16歲的男學生，日前深夜遭一名36歲的男子捅死。少年母親向陸媒表示，兒子僅是路過一間店，並持續拍打窗戶，卻遭憤怒的工作人員捅死。不過該起事件卻出現反轉，多名當地人指出，該名少年是想嫖娼，卻因未成年遭到拒絕，雙方爭執之下，反遭看門的男子捅死。

據《荔枝新聞》報導，受害者母親史太太表示，當晚兒子與幾名同學一起慶祝剛結束的全旗中小學生田徑運動會，飯後一行人路過一巷子內的營業場所時拍門玩鬧，隨後兒子在巷口被疑似為該場所工作人員捅刺。

▲男學生生前的樣子。（圖／翻攝自微博）

當日凌晨2：27左右，史太太接獲通知從100多公里外的居住地趕往兒子在搶救的醫院，因傷情過重需緊急轉院救治，途中不治身亡。她表示，「兒子在救護車上跟我說的唯一的兩句話：『媽媽我好疼，想喝水，去到另一家醫院時就幾乎沒有呼吸了。」屍檢報告顯示，少年死因為「銳性外力作用於右胸部致右肺破裂大出血死亡」。

▲案發現場。（圖／翻攝自微博）

她表示，就在案發的幾個小時前，兒子和同學在接力賽中取得了第1名的成績，兒子是家中獨子，出事當晚因運動會場地離家較遠，兒子原計劃留宿同學家中。

▲當地網友指出事件全貌，但未獲得官方證實。（圖／翻攝自小紅書）

▲少年家屬上傳事發地點，多名網友指出就是嫖娼場所。（圖／翻攝自微博）

不過多名當地網友指出，事情全貌並非家屬所說，案發地點是嫖娼場所，少年因未成年遭拒絕，一氣之下拍打窗面長達半小時之久，甚至出手挑釁看門男子，而負責看門的男子為精神病患者，情緒失控下失手捅死了少年。

報導指出，案發後，當地警方已以故意傷害致人死亡案偵查。目前案件已移交當地檢察院。