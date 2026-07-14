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砍死樂器行老闆…美國籍兇嫌是「陽明交大教授」！警開4槍制伏

地方中心／新竹報導

新竹市一間樂器行今（14日）下午發生凶殺案，一名43歲林姓美國籍男子持刀闖入店內朝48歲的紀姓老闆猛砍，紀男送醫搶救後仍傷重不治。警方獲報到場時，林男仍持刀拒絕配合，員警多次喝令放下刀械未果，最後朝其腿部連開4槍制伏。稍早林男身分也被曝光，目前在陽明交大擔任教授，犯案動機仍待警方進一步釐清。

▲▼ 新竹音樂教室驚傳命案，音樂老師遭砍身亡 。（圖／地方中心翻攝，下同）

▲新竹音樂教室驚傳命案，紀姓老闆遭砍身亡 。（圖／地方中心翻攝）

警方表示，下午接報案指三民路一間樂器行內發生持刀傷人案件，立即派遣大批警力趕赴現場，員警趕抵時林男仍在店內，紀男已倒在地上一動不動，警方在外高聲喝令「刀放下」、「丟旁邊」，要求他放棄抵抗。不過，林男疑似拒絕配合，甚至欲逃離現場。警方評估情勢後，朝其腿部連開4槍，林男左、右大腿各中1彈後倒臥在店門前階梯，不斷痛苦哀號，多名員警立即上前將其壓制，隨後戒護送醫治療。

▲新竹音樂教室命案，凶嫌與警對峙畫面。（圖／網友asd1123098授權提供）

▲凶嫌不願配合與警方對峙，最後雙腿中彈痛苦哀號。（圖／網友asd1123098授權提供，下同）

據了解，林男目前在陽明交大擔任電子研究所教授，死者則是樂器行老闆，兩人還是連襟關係，至於林男為何持刀闖入行凶、雙方有何糾紛，仍有待警方進一步調查釐清。警方指出，紀姓男子因身中多刀，送醫搶救後仍宣告不治，檢警預計明天將進行相驗，以釐清確切死因；至於林男目前生命徵象穩定，待傷勢許可後，警方將進一步製作筆錄，釐清犯案經過及動機。

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