沈伯洋批「齊頭式砍樹」　北市府嗆不懂市政：都是依法行政

▲沈伯洋拋台北都市林計畫。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

北市行道樹移除與補植數量不成比例，引發社會關注，民進黨籍的台北市長參選人沈伯洋今（14日）指出，路樹治理不應用「齊頭式砍除」，台北市府公園處則對此回應，樹木修剪與移除作業皆依規範辦理，落實依法行政、專業養護及資訊公開，並非外界所稱「不知道怎麼做就直接砍樹」。公園處呼籲沈委員善盡查證義務，多加了解市府局處業務再做評論。

沈伯洋表示，台北面對極端氣候與熱島效應，路樹治理不能只在風災後被動修剪或砍除，而應建立完整的「都市林計畫」，從路樹健檢、樹穴改善、移植規劃到長期養護，讓城市降溫與行人安全同步提升。

針對沈伯洋說法，公園處隨後駁斥，相關指控不是事實，沈委員的說法不只自曝其對市政的不了解，更已嚴重扭曲、抹煞基層人員的努力。市府已經多次公開說明，相關作業都依《台北市樹木修剪作業規範》進行，落實依法行政、專業養護與資訊公開，完全不是「不知道該怎麼做，就變成是齊頭式的砍樹」。公園處呼籲沈委員善盡查證義務，多加了解市府局處業務再做評論。

公園處重申，市府移除的樹木中，有八成三都是因為「自然死亡」、「腐朽」、「病蟲害」、「天災」等自然原因，市府絕對沒有「亂砍樹」；更何況，114至115年度，市府包含公園處、大地處及都發局合計就新增植樹超過13225株。