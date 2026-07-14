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颱風才剛過！4中國海警船再闖金門限制水域　海巡一對一驅離

▲▼ 中國海警船今日再度侵擾金門限制水域遭海巡強勢驅離。（圖／海巡署金馬澎分署提供）

▲中國海警船今日再度侵擾金門限制水域遭海巡強勢驅離。（圖／海巡署金馬澎分署提供）

記者鄭逢時／金門報導

颱風「巴威」剛過境，各地仍投入災後復原，海上交通與漁船作業正逐步恢復之際，中國海警船今（14）日下午再度進入金門限制水域。海巡署立即派遣4艘巡防艇一對一全程併航監控，並廣播驅離，中國海警船於下午5時3分左右駛離。

海巡署金馬澎分署表示，14日下午15時許，金馬澎分署第十二巡防區偵獲中國海警船「14533」、「14605」、「14606」及「14530」等4艘船隻，分成兩組由金門南方海域朝限制水域航行。

海巡署獲報後，立即調派4艘巡防艇採取一對一方式全程併航應處，並同步蒐證，透過中、英文無線電廣播，要求中國海警船立即離開我方限制水域。在海巡艇持續監控及驅離下，4艘中國海警船於下午17時3分航離相關水域。

海巡署指出，颱風過後海象仍未完全穩定，海上航行及漁業作業正逐步恢復，中國海警卻選擇在此時進行襲擾行動，不僅影響海域安全，也增加航行風險，相關作為實在無助於區域和平與穩定。

金馬澎分署強調，維護國家主權、守護金門海域安全及保障漁民作業權益，是海巡署的重要職責，未來將持續秉持堅定執法立場，嚴密監控周邊海域動態，適時部署巡防能量，確保海域秩序與安全。同時也呼籲中國應停止相關挑釁行為，將資源投入災後復原及民生工作，共同維護區域和平穩定。

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