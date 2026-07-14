12歲+日均上網超過7小時　南投縣離開螢幕3小時挑戰活動開放報名

▲南投縣衛生局邀請民眾挑戰離開螢幕3小時，建立健康數位生活習慣。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

隨智慧型手機、網路、3C產品普及，國人每日使用時間逐年增加，南投縣衛生局將於7月25日舉辦宣導活動，邀請民眾共同挑戰「離開螢幕3小時」，透過實體闖關體驗、Apple Watch等抽獎好禮，推廣健康上網觀念，也鼓勵民眾走出戶外、重拾真實互動。

根據國家發展委員會「個人／家戶數位機會調查」顯示，我國12歲以上民眾每日平均上網時間已超過7小時，其中青少年及年輕族群更是網路重度使用者；縣府衛生局提醒，長時間過度使用手機等3C產品除可能影響睡眠品質、專注力及人際互動、生活功能，也增加網路成癮及身心健康風險，尤其暑假期間，青少年及兒童使用3C產品時間容易增加，更需要家長適時陪伴與引導，協助建立健康且有節制的數位使用習慣。

衛生局說明，本次活動規劃趣味闖關、團隊合作及互動挑戰等多元關卡，鼓勵參與者暫時放下手機，培養溝通合作能力、增進人際互動與身體活動量，同時學習健康使用網路與數位產品的正確觀念；現場亦設置網路成癮防治宣導攤位，透過情境體驗、衛教互動及專業諮詢，協助民眾認識網路成癮徵兆、了解健康使用3C產品的重要性，並建立良好的數位使用習慣，完成指定任務者還可參加摸彩，有機會抽中Apple Watch SE3、21速登山腳踏車、小米手環等多項好禮。

衛生局長陳南松表示，本次活動預計招收200名民眾，其中150名採網路報名、50名開放現場報名，報名網址為 (https://reurl.cc/zOgdye)；若發現自己或家人因過度使用網路或3C產品，出現作息失衡、情緒困擾、家庭衝突、學習或工作表現下降等情形，應及早尋求專業協助，該縣共有衛福部南投醫院、衛福部草屯療養院、埔里基督教醫院、臺中榮總埔里分院及南投市衛生所等5家醫療院所提供網路成癮相關門診服務，另全縣13鄉鎮衛生所及3處社區心理衛生中心（南投區049-2202662、竹山區049-2631925、埔里區049-2911925）亦提供心理健康諮詢與關懷服務，並可撥打1925安心專線、1995生命線、1980張老師專線及男性關懷專線0800-013-999，及時獲得心理支持與協助。