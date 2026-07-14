快訊／虎航又有「旅客搭錯飛機」　業者：地勤誤判

▲台灣虎航。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣虎航繼去年12月因地勤疏失導致旅客搭錯飛機挨罰後，今（14）日再發生烏龍事件，有旅客再次順利闖關、上錯飛機，飛機要起飛了才發現，同機旅客直呼「超扯」。台灣虎航表示，地勤同仁誤判訊號警示音，導致旅客登錯機，內部已啟動調查並落實改善。

有網友在Threads揭露台灣虎航發生旅客上錯飛機事件，且班機要起飛前才發現，讓網友直呼「超扯」。該事件也引起網友熱議：「虎航地勤沒在看登機證的嗎」、「他登機證怎麼刷過的」、「真的是出大事了」。

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台灣虎航表示，今日IT212桃園前往大阪關西航班發生地勤同仁誤判訊號警示音，導致旅客登錯機事件，後續於登機門覆核程序發覺人數不符，隨即安排旅客卸載、客艙清艙與人數複查等標準程序。

虎航強調，本案第一時間已主動向主管機關提報，同時內部立即啟動事件調查與全面落實改善與預防措施，並加強登機口覆核機制，以確保飛航安全。

民航局則指出，針對台灣虎航登機作業疏失，民航局已要求航空公司檢討，並提出改善報告。後續調查如確有違規，將依民航法裁罰。

虎航2025年12月在高雄國際機場也曾發生類似疏失事件，一名原訂搭乘虎航IT280航班前往東京成田的旅客，誤登上了另一班準備飛往大阪的IT284航班，台灣虎航地勤作業人員第一時間驗票時，未落實旅客身分與搭機文件核對，導致漏洞發生。

直到飛機起飛前，虎航發現異常，緊急在艙門關閉前將該名旅客帶離機艙，虎航也主動向民航局通報此案，該案遭民航局開罰15萬元。