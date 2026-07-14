千萬名琴首度進駐中捷　法吉歐利F308開放全民彈奏

▲身價逾千萬元的法吉歐利F308首度走出中山堂，進駐台中捷運市政府站，開放民眾自由彈奏。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

原本設置於台中市中山堂、身價逾千萬元的世界頂級名琴法吉歐利FazioliF308首度走出專業劇場，進駐捷運市政府站一樓大廳，開放民眾自由彈奏。台中市政府文化局與台中捷運公司今（14）日舉辦「公共鋼琴體驗活動」記者會，希望打破劇場與生活的界線，讓藝術走入日常、讓通勤空間化身城市音樂廳。

活動開幕由《琴聲入站》演出揭開序幕，鋼琴家攜手弦樂演奏者，將中捷18座車站各具特色的進站音樂重新編曲演出，熟悉的旋律在法吉歐利F308渾厚且細膩的琴音中展現全新樣貌，吸引不少往來旅客駐足欣賞，捷運大廳頓時成為充滿藝術氛圍的展演空間。

文化局表示，市府近年持續推動公共藝術及文化平權，希望讓藝術不再侷限於劇場，而是融入市民生活。台中捷運除18座車站各有專屬進站音樂外，旅客刷卡進站時，也能聽見以鳥鳴設計的感應音效，透過各種細節營造具有城市特色的文化體驗。

此次亮相的法吉歐利F308，是市府於2016年購置、典藏於中山堂的演奏級平台鋼琴，不僅是中部公立演藝廳唯一擁有的同型鋼琴，全台數量也僅約20架。全長308公分的F308，是目前世界最大的演奏平台鋼琴之一，以音色飽滿、製琴工藝精湛聞名，被譽為「鋼琴界的法拉利」，平時多用於大型音樂會演出，此次首度搬進捷運站開放民眾親自彈奏，格外引發關注。

▲「公共鋼琴體驗活動」14日正式啟動。（圖／記者游瓊華翻攝）

文化局指出，無論是專業演奏者、學生或一般通勤族，只要遵守現場使用規範，都能坐上琴椅親手彈奏世界級名琴，希望藉由公共鋼琴計畫，拉近市民與藝術的距離，讓文化成為生活的一部分。活動也串聯7月登場的「2026台中玩劇場生活節」。今年生活節以「藝饗遊樂園」為主題，移師至去年底完成整修的中山堂藝文廣場。

值得一提的是，今年更同步打造世界兩大名琴體驗。除了捷運市政府站可彈奏法吉歐利F308外，中山堂大廳也同步開放有「鋼琴之王」美譽的史坦威（Steinway）鋼琴，讓民眾一次體驗兩大頂級品牌不同音色與演奏魅力。

為增加互動性，現場也結合數位科技，民眾掃描QR Code即可認識法吉歐利鋼琴特色、欣賞音色介紹，並查詢「玩劇場生活節」各項活動資訊。此外，主辦單位同步推出「中捷琴聲」短影音徵件活動，只要於現場彈奏15秒以上並拍攝影片，上傳Instagram並加上指定Hashtag，即有機會獲得台中捷運準備的活動好禮。