　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

金門太武盃青少棒開打　職棒新秀返鄉勉勵學弟追夢

▲▼ 金門縣太武盃全國少棒暨青少棒錦標賽青少棒組開幕。（圖／記者鄭逢時攝）

▲金門縣太武盃全國少棒暨青少棒錦標賽青少棒組開幕。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

2026年金門縣太武盃全國少棒暨青少棒錦標賽青少棒組今（14）日在金門縣立棒球場開幕，來自全台8縣市、11支隊伍展開4天賽程。今年更有金門職棒新秀許書誠、洪嘉恩及U15中華女壘國手許卉妮返鄉出席，為基層棒球選手加油打氣。

開幕典禮由一顆糖舞蹈工作室帶來熱力演出揭開序幕，金門縣府副秘書長李廣榮、前副縣長李文良、立委陳玉珍服務處主任林孫全、金門棒球委員會主委陳錦偉、榮譽主委陳滄江及多位地方民代、教育與體育界人士皆出席，共同為參賽球員鼓勵喝采。

▲▼ 金門縣太武盃全國少棒暨青少棒錦標賽青少棒組開幕。（圖／記者鄭逢時攝）

今年金門棒球成果豐收，許書誠成為金門首位獲中華職棒首輪指名球員，洪嘉恩也獲味全龍第九輪指名，許卉妮則入選U15中華女壘代表隊。三人返鄉參與開幕典禮，成為現場焦點，也讓不少小球員看見離島選手同樣有機會站上職棒及國際舞台。

▲▼ 金門縣太武盃全國少棒暨青少棒錦標賽青少棒組開幕。（圖／記者鄭逢時攝）

李廣榮表示，縣府長期投入基層體育發展，自去年底成立金門運動發展中心後，持續改善運動設施並培育人才，希望提供選手更完善的訓練環境。他指出，棒球除了競技，更能培養團隊合作、紀律及抗壓能力，未來將持續健全基層棒球培育體系。

李文良則表示，金門接連有職棒球員及國手誕生，代表多年深耕基層已逐步開花結果，未來除持續優化硬體設備，也應強化教練及運動防護人才培育，建立更完整的訓練與照護制度。

▲▼ 金門縣太武盃全國少棒暨青少棒錦標賽青少棒組開幕。（圖／記者鄭逢時攝）

許書誠表示，返鄉後最想先吃媽媽煮的飯，再探望教練、學長與學弟妹。他認為金門棒球環境已有逐步改善，但要變好真正關鍵是打球人數要足夠多，棒球風氣才會愈盛、競爭力也才會提升，也鼓勵學弟妹只要勇於努力、堅持夢想，都有機會實現目標；洪嘉恩則分享，留在金門一樣能打出成績，關鍵在自律與不放棄，並指出金門目前較缺乏實戰機會，希望未來持續精進自己，朝中職舞台邁進。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／虎航又有「旅客搭錯飛機」　業者：地勤誤判
二伯爸爸首發聲力挺夫妻倆！　「嘎家軍」群組內部打氣對話曝
第三家日牌發聲！二伯品牌爆抄襲　niko and…採取動作
快訊／陽明交大教授砍死妹夫！驚人學霸背景曝
快訊／國巨股民1個月翻車3次！　驚爆違約交割2651.4萬
43歲「陽明交大教授」砍死樂器行老闆！　雙腿中彈倒地哀號

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全富公益夏令營展現ESG行動力　三代攜手搓湯圓、共學食農教育

追查問題油！第3批流向雲林　衛生局累計稽查166家業者

雲林拚電動車產業聚落！雲科大1.4億元人才基地揭牌

雲林銀光樂活園區再推進　台大長照教學大樓打造高齡照護基地

暑假孩童在家防火別大意　台南消防上廣播宣導安全觀念

颱風才剛過！4中國海警船再闖金門限制水域　海巡一對一驅離

金門太武盃青少棒開打　職棒新秀返鄉勉勵學弟追夢

千萬名琴首度進駐中捷　法吉歐利F308開放全民彈奏

巴威颱風過境後水質檢測顯示正常　桃園環保局：飲用水安全無虞

台南關廟防汛道路逢雨淹到小腿　陳亭妃要求短中長期改善

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

《魔女宅急便》音樂劇首演啟程～　琪琪真的飛上舞台！感動好評一路延燒

巴威才走！颱風「海神」生成 全台有雨午後下最大

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

曼谷啤酒餐廳惡火27死！　安管曝「5秒成火海」：根本沒灑水系統

全富公益夏令營展現ESG行動力　三代攜手搓湯圓、共學食農教育

追查問題油！第3批流向雲林　衛生局累計稽查166家業者

雲林拚電動車產業聚落！雲科大1.4億元人才基地揭牌

雲林銀光樂活園區再推進　台大長照教學大樓打造高齡照護基地

暑假孩童在家防火別大意　台南消防上廣播宣導安全觀念

颱風才剛過！4中國海警船再闖金門限制水域　海巡一對一驅離

金門太武盃青少棒開打　職棒新秀返鄉勉勵學弟追夢

千萬名琴首度進駐中捷　法吉歐利F308開放全民彈奏

巴威颱風過境後水質檢測顯示正常　桃園環保局：飲用水安全無虞

台南關廟防汛道路逢雨淹到小腿　陳亭妃要求短中長期改善

副歌第一句就眼眶紅！曾敬驊、王淨、高捷接唱〈魯冰花〉影片瘋傳

公婆買房又付水電費！「媳一臉不歡迎」網曝最大關鍵：不是房子

分科測驗官方解答公布　「物理、化學、生物、數甲」一次看

全富公益夏令營展現ESG行動力　三代攜手搓湯圓、共學食農教育

快訊／台中國際會展中心48歲男「意識模糊」　4救護人員搶命　

快訊／虎航又有「旅客搭錯飛機」　業者：地勤誤判

突破600萬人！怒連署「阿根廷滾出世足」　梅西4強前夕陷爭議風暴

二伯爸爸首發聲力挺夫妻倆！　「嘎家軍」群組內部打氣對話曝光

追查問題油！第3批流向雲林　衛生局累計稽查166家業者

72歲雙金歌王「年輕時帥到像張凌赫」！　翁倩玉證實了

【找到「鵝」知音】湖邊拉二胡！吸引了5隻鵝圍著聽音樂

地方熱門新聞

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

雨炸新竹21歲女露營返家　騎車跌落亡

金門333人補位返台

立院桃園考察　張善政爭取漁港升級與AI算力中心

桃園小小軌道推廣員　探索全台最深捷運站體

虎斑貓克服「馬尾症候群」康復　新北動保處助重生盼認養

長河人力榮獲　桃園市優良私立就業服務機構

24年照顧16位寄養童　陳應興獲新北模範父親

基隆第二處語言治療中心啟用

五股守讓堂推「暑光行旅」　6大主題打造閱讀之旅

台南城西掩埋場排「黑水」？環保局委託第三方採樣檢驗駁斥

台南草湖寮重劃區逢雨就淹陳亭妃要求1週內全面檢測排水系統

員林市長選舉　綠營徵召大明里長張政岳迎戰

中埔國中免費英語營開訓　70名學子受惠

更多熱門

相關新聞

金門縣議長轟觀光處長　要求硬起來替鄉親搶機位

金門縣議長轟觀光處長　要求硬起來替鄉親搶機位

金門縣議會第八屆第18次臨時會今（14）日進行臨時動議議程會，會中討台金機票一位難求，引發議員質疑。觀光處長許績鑫答詢表示，相關權責在中央，縣府會持續努力爭取，卻當場遭議長洪允典打斷，痛批「當官都在當推事，每次把責任推給中央，不符老百姓的期待」，要求縣府主動出擊，替金門鄉親爭取應有權益。

金門333人補位返台

金門333人補位返台

金酒廈門公司115年預算刪9成

金酒廈門公司115年預算刪9成

金門海巡實兵演練驗證救援能力

金門海巡實兵演練驗證救援能力

小腿「肌肉出問題」急送醫上石膏　陳玉珍：明天去院會要坐輪椅

小腿「肌肉出問題」急送醫上石膏　陳玉珍：明天去院會要坐輪椅

關鍵字：

金門新聞金門許書誠洪嘉恩許卉妮太武盃青少棒職棒

讀者迴響

熱門新聞

今「雨最大」！　午後全台變天

還好有查致癌油鮮食！她開APP「7-11可退356元」

阿根廷晉4強惹眾怒？600萬人連署開戰

男大生被脫光燒毛毒打亡　主嫌出庭哭了

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

郭台銘爆緋聞！曾馨瑩首發文　律師喊「重點在最後1句」

郭台銘女球友「疑似AI照外流」！36E身材全露

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

以為是自己拍的就上傳！錦雯挨告遭求償25萬

快訊／7-11退費查詢塞爆！別用發票載具APP　官方步驟看這

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

快訊／子瑜被爆離開JYP！11年情分結束　韓媒：她決定不續約

她激戰砲友「套套消失」找到了　醫問診一聽起雞皮疙瘩

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

更多

最夯影音

更多
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面