金門太武盃青少棒開打　職棒新秀返鄉勉勵學弟追夢

▲金門縣太武盃全國少棒暨青少棒錦標賽青少棒組開幕。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

2026年金門縣太武盃全國少棒暨青少棒錦標賽青少棒組今（14）日在金門縣立棒球場開幕，來自全台8縣市、11支隊伍展開4天賽程。今年更有金門職棒新秀許書誠、洪嘉恩及U15中華女壘國手許卉妮返鄉出席，為基層棒球選手加油打氣。

開幕典禮由一顆糖舞蹈工作室帶來熱力演出揭開序幕，金門縣府副秘書長李廣榮、前副縣長李文良、立委陳玉珍服務處主任林孫全、金門棒球委員會主委陳錦偉、榮譽主委陳滄江及多位地方民代、教育與體育界人士皆出席，共同為參賽球員鼓勵喝采。

今年金門棒球成果豐收，許書誠成為金門首位獲中華職棒首輪指名球員，洪嘉恩也獲味全龍第九輪指名，許卉妮則入選U15中華女壘代表隊。三人返鄉參與開幕典禮，成為現場焦點，也讓不少小球員看見離島選手同樣有機會站上職棒及國際舞台。

李廣榮表示，縣府長期投入基層體育發展，自去年底成立金門運動發展中心後，持續改善運動設施並培育人才，希望提供選手更完善的訓練環境。他指出，棒球除了競技，更能培養團隊合作、紀律及抗壓能力，未來將持續健全基層棒球培育體系。

李文良則表示，金門接連有職棒球員及國手誕生，代表多年深耕基層已逐步開花結果，未來除持續優化硬體設備，也應強化教練及運動防護人才培育，建立更完整的訓練與照護制度。

許書誠表示，返鄉後最想先吃媽媽煮的飯，再探望教練、學長與學弟妹。他認為金門棒球環境已有逐步改善，但要變好真正關鍵是打球人數要足夠多，棒球風氣才會愈盛、競爭力也才會提升，也鼓勵學弟妹只要勇於努力、堅持夢想，都有機會實現目標；洪嘉恩則分享，留在金門一樣能打出成績，關鍵在自律與不放棄，並指出金門目前較缺乏實戰機會，希望未來持續精進自己，朝中職舞台邁進。