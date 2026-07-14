巴威颱風過境後水質檢測顯示正常　桃園環保局：飲用水安全無虞

▲巴威颱風過境後，桃園市環保局檢測進水廠水質。（圖／桃園市環保局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

巴威颱風過境為全台帶來強風豪雨，其中石門水庫集水區帶來豐沛雨量，造成水源濁度可能升高疑慮，桃園市政府環保局為確保飲用水安全，颱風過後立即前往查核供應桃園市飲用水的自來水淨水廠，經檢測濁度及餘氯等數值均符合標準，水質穩定可正常供水。

環保局長顏己喨表示，颱風過後飲水要煮沸後再飲用為宜，若擔心飲水中有味道，可於煮沸後掀蓋續煮3至5分鐘，讓自來水消毒味消散。此外，若自行引用山泉水、井水民眾，務必要煮沸後再飲用；若家中蓄水池有淹水情形，應先抽乾蓄水池，洗刷潔淨消毒後，才可繼續蓄水使用，以確保飲用水安全。

▲桃園市環保局人員在風災後檢測各進水廠水質。（圖／桃園市環保局提供）

環保局查核桃園市轄內6座淨水廠共9處供水端濁度均屬正常，結果顯示復興淨水廠清水濁度0.5NTU、大溪淨水廠清水濁度0.5NTU、大湳1期淨水廠清水濁度0.4NTU、大湳2期淨水廠清水濁度0.5NTU、大湳3期淨水廠清水濁度0.5NTU、石門淨水廠清水濁度0.5NTU、龍潭淨水廠清水濁度0.8NTU、平鎮1期淨水廠清水濁度0.4NTU、平鎮2期淨水廠清水濁度0.5NTU，皆符合飲用水水質標準（2NTU），另 pH值值及餘氯亦皆符合標準。環保局將持續不定期採樣檢測，為市民飲用水安全把關。

環保局強調，家中使用非自來水飲用水的民眾，可至「桃園市非自來水水源水質檢測申請服務平台」申請檢驗水質，環保局接到市民申請，會安排專業檢測公司到府採集水樣及檢驗，讓民眾能安心使用自家井水或山泉水，相關申請資訊都公佈在桃園市政府環保局網站，有需求的民眾可多加利用。